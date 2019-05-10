周末网络广播（2019年5月10-12日）

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本周报道精选

保守党推强军政策但钱从哪来？（方华）

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保守党领袖谢尔在离加拿大全国大选还有5个月的时候终于开始推出保守党的竞选和施政纲领了。他首先谈论的是壮大加拿大军事实力的国防政策和加强与美国、北约、五眼情报合作组织、日本、印度的军事合作。谢尔还承诺要解决加拿大多年积累下来的军事采购审批系统复杂无效率和政治干预过多的老大难问题。

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加拿大就像九一八事变后的中国：加拿大华裔学者谈加中关系（吴薇）

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加中关系自从孟晚舟引渡案以来持续恶化。加拿大华裔学者赖小刚教授说，加中关系和中美关系紧密联系在一起。中国现在的做法是以大欺小，如同九一八事变之后的日本。中国政府的做法源于缺乏安全感，也可能是因为内部出现了问题。他还认为，加中外交冲突如果持续下去，受损失的将不仅是加拿大油菜籽农场主，加拿大华人也会间接受害。

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科技初创企业Cutnut相信垂直故事会成为网络媒体视觉记述的重要模式（沈二）

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WhatsApp的故事现在拥有超过4.5亿的每日用户。Instagram有3亿多。脸书信使在9月份有7000万。Snapchat作为一个整体刚刚达到1.91亿。这还不包括谷歌的AMP故事、Netflix的手机电影预览故事和YouTube的新故事功能。视觉故事的增长速度是feed的15倍。

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北美职场中老年人的苦恼（方华）

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人到中年或老年，不但身体健康开始走下坡路、要保持自己现有的职位也变得不易；而且如果失业在就业市场也难以找到合适的工作。比如，在加拿大广告行业工作的人就害怕40这给数字，因为这是个吃青春饭的行业，过了40岁就会被人觉得是到了才华已尽的年龄；到45岁如果你还没有知趣的辞职走人，老板就会不客气地把你辞退。

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国际社会悼念关注智障者慈善组织“方舟”的创办者，加拿大人让·瓦尼埃（亚明）

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星期二，国际慈善组织“方舟”（ L’Arche）宣布：其创办者，加拿大人让·瓦尼埃（Jean Vanier）在巴黎辞世。90岁的他在生命的最后阶段患有甲状腺癌。半个多世纪以来，瓦尼埃一直都在从事帮助加拿大和其他多个国家那些智障者的工作，以改善他们的病情和生活条件。

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一周图片报道

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