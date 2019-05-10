租客乐了：大温租房市场变风向

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虽然加拿大太平洋沿岸温哥华地区的房价和房租仍然是加拿大主要城市中最贵的，但在房地产市场价格开始下降后、房租市场的风向也开始转变。

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大温地区租房市场专家Moe Mousavi指出，温哥华地区开始出现6年来没有见过的房客占上风的市场，结果是房东们为了在竞争中争取到房客、开始被迫提供好处。他的一位客户刚刚建成的有157个住房单元的公寓楼，在招租时就为每一个单元提供了房客签约奖励。

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位于New Westminster的一个新出租公寓楼这个星期登出大幅广告，对任何租住该公寓楼单元的客户提供支付搬家费用的好处。

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在Craigslist上随便一搜就可以看到提供租房奖励的招租广告。

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不但投资建出租公寓楼的大房东用租房奖励的办法吸引租客，只有一两套出租房的小房东也在这样做。

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大温地区租房市场专家Moe Mousavi指出，小房东往往背负了大笔房贷购买出租房，如果房子租不出去就面临没钱支付房贷的困境。

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专家们认为，提供租房奖励如果仍然难以吸引到房客，则明年大温地区的租房市场将会出现降价招租的局面。

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RCI with Joel Ballard · CBC News

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