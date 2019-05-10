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说到做到：美国对华关税升到25%

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 10 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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从星期五凌晨开始，美国特朗普政府把对中国进入美国市场价值2千亿美元商品的关税从10%提高到25%

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星期四，中国副总理刘鹤率领的中方贸易谈判代表团与美国方面进行了会谈，但星期四会谈结束后双方都没有透露会谈是否取得了进展，只是同意在星期五继续谈判。

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中国副总理刘鹤在这一轮中美贸易谈判开始前曾对中国官方媒体表示，他是带着诚意来参加这次华盛顿会谈的，希望美方不要采用关税战升级的手段，因为这不是解决问题的办法，会让世界的无辜者受到伤害。

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美国总统特朗普几天前曾经表示，他对美中贸易谈判进展缓慢和出现反复很不满意，可能会对剩下的3250亿进入美国市场的中国商品也征收25%的惩罚性关税。

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特朗普以前多次表示过，要么谈成一个好的美中贸易协议，要么就对所有中国进入美国市场的商品征税，不管哪一种美国都是赢家。

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在星期五美国拉升对华制裁关税税率后，中国政府表示美国的行为令人遗憾，中方会采取必要的反制措施。

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但专家们指出，在上次中方采取了对进入中国市场价值1100亿美元的美国商品征收报复性关税后，中国在对美关税反制方面的弹药已经几乎用尽。

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