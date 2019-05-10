(Sean Kilpatrick/The Canadian Press)

加拿大 4 月就业增长创纪录，新增10.6万个职位

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 10 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大劳动力市场的强劲增长让经济学家们大跌眼镜。

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星期五（5月10日），加拿大统计局报告说，今年4月份全国新增了106,500个就业机会，这是自1976年以来最大幅度的单月就业增长。

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这一意外的就业增加，把 201 9年 4 月份的失业率推低，4月失业率降到 5.7%，3月的失业率为 5.8%。

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数字远超预期

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Photo: iStock

加拿大广播公司报道说，自 2016 年中期以来，加拿大劳动力市场的就业人数增长就一直强劲，成为加拿大经济中的一个亮点，因为加拿大经济在其他领域可以说是“挣扎不前”，在刚过去的这个冬季几乎处于“停滞”的状态。

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星期五出台的数据，远远超出了经济学家们的预测。

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Thomson Reuters Eikon 表示，经济学家原来预计 4 月将增加 1 万个就业职位，失业率会保持在 5.8%。

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4 月的增长使加拿大在 3 月份的 “中断” 后重返就业增长之路，因为 3 月份的就业职位减少了 7,200个。

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新增的主要是全职工作

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统计局表示，在新增加的职位中，大部分是全职工作。

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看一下新数据，4月份加拿大增加了73,000个全职工作职位，33,000 个兼职职位。其中83,800个工作职位是在私立领域。

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与2018年 4月相比，加拿大已经增加了426,400个就业岗位，增幅达2.3%。

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在过去一年来，加拿大的劳动力市场平均每月创造 36,000 个就业机会。

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Darryl Dyck/The Canadian Press

加拿大的许多行业，包括服务业、制造业都出现了明显的就业增长。

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批发和零售贸易业的就业人数增加了 32,400 人，而建筑业增加了 29,200 个就业机会。

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工资增加

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另外，与去年同期相比，4月份加拿大所有雇员的平均小时工资增长了2.5%，高于3月份的2.4%。

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工资增长是加拿大央行作出其利率决策之前监控的一个关键指标。

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年轻人兼职工作增多

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调查还显示，对于15 至 24 岁年龄段的年轻人来说，今年 4月增加了66,400个兼职职位，从而使年轻人的失业率有所下降，从 3月份的 10.7% 降至 4月份的 10.3%。

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各省情况

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从地区来看，不少省份都出现就业增长。

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目前全国失业率最低的是不列颠哥伦比亚 BC 省：4.6%。

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失业率第二低的是魁北克省：4.9%，为自 1976年以来最低点。

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魁北克省 4 月就业人数增加 38,000人，最近一年来魁省的就业人数增加了 75,000人。

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CBC file images

 以下是 2019年 4月份各省的失业率（括号中为 2019年 3月的数据）：

  •  纽芬兰和拉布拉多省 11.7%（11.5%）
  •  爱德华王子岛省  8.6%（8.9%）
  •  新斯科舍省 6.9%（6.2%）
  •  新不伦瑞克省 8.0%（7.9%）
  •  魁北克省  4.9% （5.2%）
  •  安大略省 6.0%（5.9%）
  •  曼尼托巴省 5.2%（5.0%）
  •  萨斯喀彻温省 5.4%（4.9%）
  • 阿尔伯塔省 6.7%（6.9%）
  • 不列颠哥伦比亚（BC）省 4.6%（4.7%）

（CBC， Radio　Canada，RCI）

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