加拿大驻古巴大使馆暂停签证业务

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古巴人对加拿大驻哈瓦那大使馆不再处理签证申请感到沮丧。

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由于原因不明的健康危害，加拿大和美国都大幅削减了派驻古巴的外交官员。

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加拿大于 1 月份把驻古巴大使馆人员缩减为仅保留必要人员，并于本周三（5月8日）宣布不再处理签证申请以及工作和学习许可。

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美国大使馆已经减少了人员配置，并在 2017 年停止处理签证申请，古巴人现在不得不去第三国办理签证事宜。

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加拿大政府在一份声明中说，古巴人可以通过第三国或网上申请去加拿大的签证。

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不明原因的疾病

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自2017年春天以来，派驻哈瓦那的加拿大和美国外交官开始抱怨出现严重头晕、头痛和恶心，但造成疾病的原因一直不能确定。

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美国官员指责古巴政府未能保证外交官的安全，但古巴政府否认有任何参与。

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加拿大与古巴关系良好，拥有长期的经济合作伙伴关系，去年有超过 100 万加拿大人去古巴旅游度假。

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（RCI with CBC）

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