不能打败它就吃掉它：加东渔民尝试减少青蟹危害新方法

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在加拿大，它们被称为青蟹或欧洲青蟹。这种螃蟹最大不过10公分宽，但是攻击性、繁殖能力和侵占地盘的能力都很强，名列全世界百名外来入侵物种。它们除了在某些地区被其他类螃蟹驱逐外，基本上没有天敌，但食物选择却很广。它们以贝类和软体动物为食，但是也吃小鱼小蟹，甚至敢攻击龙虾。

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过去十年来，它们逐渐侵入加东沿海，给当地渔民造成困扰和损失。以捕龙虾为生的纽芬兰省比林半岛渔民格兰蒂在接受CBC记者Jane Adey采访时说，这些青蟹什么都吃，毁掉蛤蜊和扇贝，让她非常头痛并为自己的生计担心。过去几年来，她和丈夫消灭了无数青蟹，但还是挡不住它们的进犯。

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格兰蒂决心不仅在船上，而且在厨房里进行抵抗。她最近从美国邮购了一本《青蟹食谱》，学做青蟹汤，青蟹三明治，甚至青蟹比萨饼。她说：“如果你不能打败它们，就吃掉它们。”

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她已经在和当地一家饭馆洽谈，希望在今年夏天引入新菜式。已经有许多人表示愿意尝试。

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（RCI with CBC News, Jane Adey， Fisheries and Oceans Canada）

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