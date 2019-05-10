大温一岁半幼童死亡，被单独留在车内数小时

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星期四（5月9日）当地时间下午5点半左右在大温本那比市，有人在一辆车里发现一个失去知觉的小男孩。他被送进医院，但抢救无效死亡，年仅16个月。警方在现场找到了孩子的父亲。他和孩子的母亲正在配合警方进行调查，但没有被逮捕。

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昨天BC省大部分地区的气温高于正常水平。温哥华国际机场最高达到21.4摄氏度。警方和BC省急救机构都提醒父母，这种天气不能把孩子留在车内。如果开车带孩子外出，下车前一定要再次查看后座。

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目前警方和BC省法医办公室都在对此事进行调查。

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把孩子忘在车里的粗心父母并不罕见。而在天气炎热时，密闭的车内只需20分钟就能达到最高温度。据一个美国网站统计，去年一年在美国有52名幼童因被单独留在车内过久而死亡。

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2016年8月17日在魁北克省圣热罗姆市，一个父亲直到下班后去幼儿园接儿子时，才意识到早上送他时因临时改变路线把他留在了车里。当时正值盛夏。这个未满一岁的幼童在下午5点半左右死亡。

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（RCI with CBC News, Global News）

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