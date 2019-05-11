科技初创企业Cutnut相信Stories垂直故事会成为未来媒体的内容模式

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Stories（垂直故事）作为一种受到年轻一代欢迎的视觉记述方式被认为会超过feed成为未来社交媒体的主要发布内容形式。

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目前，WhatsApp的Stories现在拥有超过4.5亿的每日用户。Instagram Stories有3亿多。脸书Messenger在9月份有7000万。Stories作为Snapchat的一部分刚刚达到1.91亿用户。这还不包括谷歌的AMP Stories 垂直故事、Netflix的手机电影预览故事和YouTube的新Stories功能。

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根据咨询公司Block Party的数据，Stories（垂直故事）的增长速度是feed的15倍。

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故事格式正在超越订阅源，明年（2019）某个时候成为人们与朋友分享东西的主要方式。 Facebook首席产品官克里斯·考克斯

2018年7月， 位于汉堡的科技初创企业cutnut看到了这个可能性，准备开发垂直故事编辑软件和互联移动应用。在之前获得媒体加速器的资助并成功完成6个月的开发计划后，现在cutnut正准备推出其基于桌面的编辑软件。

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cutnut主要目标是让初学者和专业人士通过使用模板和有趣的用户界面轻松创建垂直内容。此外，它提供了一个多功能一体的工具来服务于多个社交渠道(Snapchat、Instagram等)。现在随着谷歌AMP Stories的推出，他们也将AMP Stories作为一个主要的支持格式。

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现在我们处于视觉传播时代的尖端。无论是短视频还是图片集，视觉传播方式会超越文字成为人们主要的交流主要方式。在这一点上，媒体势必会跟随传播方式的演进，将自己的内容优势和流行格式结合。cutnut瞄准的就是这个商用的市场。

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除了虚拟现实和360度视频，我们很难想象社交媒体，或者网络内容方式会发展到哪里去。社交媒体已经很难不断进化，目前来看未来两年内容的演进会汇聚在垂直故事上。

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