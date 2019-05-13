加拿大犯罪分子使用的枪支都来自哪里

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在刚刚过去的这个周末，安大略省的伦敦市和汉密尔顿市都发生了枪击案。伦敦市发生在周六下午，东区一名21岁年轻人在车内被击伤，但没有生命危险。汉密尔顿是周日晚发生在蒂姆·霍顿咖啡店的停车场，好在无人受伤。

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多伦多警察局局长马克·桑德斯（Mark Saunders）对加拿大广播公司记者说, 使用枪支的犯罪案件越来越严重，去年仅大多伦多地区就有630多起。

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多伦多警方目前正试图通过多种途径减少社会上的枪支数量。例如为期三周的枪支回购项目，为回收的每只长枪支付200加元，手枪支付350加元。截至上周五，已经回收了1,235支枪支。但这不意味着社会上流通的枪支减少了这么多，因为在黑市上也会有新的枪支流入。

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加拿大的警察部门正在努力了解武器黑市的新特点，找出那些不断花样翻新的出售黑枪的犯罪分子，以便加强打击的力度。

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枪支黑市的新变化

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以前，加拿大的大部分非法枪支是从美国走私过境来的。根据加拿大边境服务局的数据，从美国入境没收的枪支数量多年来一直波动不大，2017-18年度期间缉获了总共751支枪。走私枪支的人把枪隐藏在汽油箱、行李箱、或者身上。蒙特利尔一名叫 Alexis Vlachos的枪支走私贩，甚至想出通过边境上的公共图书馆把枪运进加拿大。

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安省温莎市警队负责人杰森·克劳利（Jason Crowley）说，枪支走私的目的主要是为赚钱。“一把在美国卖两三百元的枪， 在加拿大黑市上可以卖到3000加元”。

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去年，加拿大边境服务局（CBSA）获得额外的5150万加元的专款， 用于今后五年加强围绕枪支走私的筛查、侦查和培训。加拿大皇家骑警也在五年内获得3450万元用于新的刑事火器项目，以加强情报收集技术和调查。

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由于加强了边境上的检查，现在边境走私枪支有所减少。但警方称，与此同时在加拿大合法枪店购买后在黑市上转售的多了，还有一些黑帮分子开始自己制造枪支。

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去年12月，安大略省的警察就捣毁了一个枪械制造团伙，并没收了所谓的“组装枪”。即用合法获得的部件组装起来的枪只。由于这些枪上没有任何序列号，也被称作”鬼枪“。

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加拿大警方还在全国各地发现了用3D打印机等设备制造的枪支，而且是半自动步枪，能够每分钟发射多发子弹。

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温尼伯警方这个星期就表示，街头查获的自制枪支数量从2016年的3起飙升至去年的60多起。

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多伦多警长桑德斯说：“我可以肯定地说，在未来几年中，自制武器肯定会成为社区安全的破坏性因素”。

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最近由数据汇总平台Echosec搜集的信息显示了专门购买非法武器的网络，这些网络枪市还很繁荣。

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在上面搜索“武器”可得到164个结果。所有枪支，从专用手枪到突击式步枪都可以买到，而且可以送到家门口。进一步分析可以看到最近几天安省和多伦多就有25次点击。

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严控枪支“二道贩子”

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据警方称，加拿大另一个越来越多的非法枪支来源是最初通过合法的零售商购买的枪支。

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加拿大警察局长协会说：“我们追踪到的所有用于犯罪的手枪中有一半来自合法枪支所有者”。虽然其中有一些是被偷走并转售的，但大多数是加拿大人合法购买的。

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“二道贩子”指的是一名合法的加拿大枪支持有人，在购买枪支后到黑市上出售。他们试图删除序列号以使其无法追踪。这种情况在全国范围都有发生。执法人员想提醒这些人在黑市上出售合法购买枪支也是犯罪。

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其中值得关注的两个案例一个是多伦多大学前哲学系学生贾斯汀·格林，他从2011年开始在22个月内合法购买了23支手枪，其中包括在同一商店购买的15支，然后非法转售。另一个案例大多伦多地区的安德鲁·温彻斯特在6个月内购买了47支手枪，在黑市出售得到的收入近10万元。

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这两个人都是警方根据犯罪现场的证据顺藤摸瓜找出来的。阿尔伯塔省和不列颠·哥伦比亚省最近也发生过类似案件。

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安大略省Severn的Ellwood Epps体育用品商店的老板维斯·温克尔（Wes Winkel）说：“枪只二道贩子是一个值得关注的话题。尽管明知有这种现象，但零售商不太好分辨出哪些购枪者是为了转售”。他表示，警方应扩大背景调查，并加强执法。只要求卖枪的商店纪录和保存购枪者身份信息不会有多大效果。收听 CH_Report_3-20190513-WRC30

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