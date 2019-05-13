新斯科舍女警官在母亲节帮助遇险的五只小鸭仔回到鸭妈妈身边

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星期天是母亲节。新斯科舍省中部小镇特鲁罗（Truro）的警员和市政工人帮到了一位鸭妈妈，为她救出了掉进下水道的5只小鸭仔。

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特鲁罗镇的警方当时接到一名男子的报警电话，说看见一只母鸭在大马路上来来回回地走，显得很急躁，即使差点被汽车撞到也不离开马路。

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在附近巡逻的警官温迪·科密尔（Wendy Cormier）赶到现场后，那位报警的男子说他找到了鸭妈妈为什么不离开那个地方的原因了，他听到了附近的防洪下水道中传来了小鸭子急切的唧唧叫声。他走过去查看，有5只小鸭子从井盖的缝隙中掉到了下水道里。

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科米尔立即打电话给市政部门，几分钟后就有市政工人来打开了泄洪下水道的盖子。

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科米尔警官则毫不犹豫地跳进了排水沟。事后她说，她已经迫不及待地要下去看看那些小鸭子怎么样了，而且在现场她是最适合下去的人，因为她最瘦小。

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科米尔说，当她下去后，看到四只小鸭子正在排水沟之间的管道里走来走去。科米尔一只一只地捉住它们，把它们放到一个纸箱里。而第五只小鸭子则走进去很多，市政工人不得不从另一个排水口将它救上来。

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而鸭妈妈在整个过程中一直在附近看着。科米尔说：“当它注意到我们救出了所有小鸭仔，它就开始带我们走开。走到附近一个停车场时，她停了下来，等着我们把小鸭仔还给他。我们把装小鸭仔的纸盒子放在地上，小鸭子一只只从盒子里跑出来，直接跑到了鸭妈妈身边。

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科米尔说，“对于母亲节来说，这真是一个非常好的故事”。

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