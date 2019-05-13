温哥华汽油价格不断攀升， 最高之后还会更高

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最近一段时间，加拿大的汽油价格高企，但专家预计，今年夏季加拿大绝大多数地区将保持在历史最高水平以下，只有温哥华除外。一系列的因素将使温哥华的开车者支付创纪录的汽油费。

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上周加拿大主要市场的汽油平均价格约为每升1.34加元，但城市之间差距很大，卡尔加里和温尼伯约1.23元，温哥华则已到1.70元。以至于省总理约翰·霍根（John Horgan）也感到了社会压力。 他上周询问了公用事业委员会， 希望他们查一查为什么油格比加拿大其他地区价格上涨更多。

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肯特集团高级副总裁迈克尔•欧文（Michael Ervin）说：“温哥华肯定已经达到历史最高价位了，我们也在关注其他主要市场，如卡尔加里、多伦多、蒙特利尔、哈利法克斯，它们都基本上处于历史水平以下”。

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这位分析师说，汽油价格在每年春季上涨是正常的，原因包括制造夏季汽油的成本较高 – 需要每升额外增加4或5美分的添加剂以防止蒸发 – 以及炼油厂因日常维护而关闭时供应中断。而加拿大价格上涨较多的额外原因是4月1日起联邦政府对萨斯喀彻温省、安大略省、新不伦瑞克省和曼尼托巴省征收的碳排放税。

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至于温哥华所在的不列颠·哥伦比亚省支付的费用如此之高，则有更特殊的原因： 首先是位于该省的两家小型炼油厂生产的汽油不足以供应市场，所以他们还需要阿尔伯塔省和美国华盛顿州的炼油厂生产的汽油。BC省本那比的Parkland Fuel 公司炼油厂每天只能生产5.5万桶汽油。它表示，在2019年第一季度的利用率约为92％，并开始加工生物燃料。

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GasBuddy网站的分析师丹·麦克提格（Dan McTeague）具体分析了温哥华汽油价格的多种构成：每升原油成本约为52分；美国炼油厂33分；批发商加价4分；零售商利润约为12分；联邦和省两级政府加税52.5分；市政税每升10至15美分。

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最后一项则是整个石油市场的价格起伏和汇率变化，那就很难掌控了。但欧文表示，今年夏天预计美国国内需求强劲。上周，美国能源署已将全国去年9月份以来的平均汽油价格预测上调至每加仑2.92美元，比去年夏季增加约7美分.加拿大的价格也将受到美国价格上涨的影响。

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