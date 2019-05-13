如何防止把孩子忘在汽车里

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天气在逐渐升温，安全专家们再次提醒每位家长，尽可能采取所有预防措施，不要把孩子忘在汽车里造成悲剧。

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悲剧频频

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上星期四（5月9日），在大温哥华本拿比市，有人在一辆车里发现一名失去知觉的小男孩，他在被送进医院后抢救无效而死亡，年仅 16 个月。

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警方正在调查孩子的父母。

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2016 年 8 月17日，魁北克省也发生过一起这样的悲剧，一名父亲下班后去幼儿园接儿子时，才意识到自己早上根本没把孩子送到幼儿园，而是把孩子忘在了车里，当时正是盛夏，他未满一岁的儿子已经死在了汽车里。

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根据 KidsandCars.org 的统计，美国平均每年有 37 名儿童死于这样的悲剧，加拿大目前还没有这一数据。

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忙时健忘

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南佛罗里达大学（University of South Florida）的教授大卫·戴蒙德（David Diamond）研究养育孩子问题有 15年之久，他表示，这样的事情往往是人们健忘造成的悲剧。

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戴蒙德表示，我们在非常忙碌、同时从事几项工作的时候，大脑会在几个方面让人 “失望”。

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他说，人们常常认为自己会记住很重要的事情，然而，如果日常的一些程序突然改变，就有可能导致忙碌的父母把孩子忘在汽车后座，或者忘了把孩子送到托儿所，大脑会出现 “故障”。

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大卫·戴蒙德补充说，记忆的失误与他们对孩子的爱程度无关。

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他说，根据研究，这样的事情可以发生在任何人身上，白领、蓝领、年轻父母、老人等等，其中有些人是很好的父母。

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预防悲剧

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Deona Ryan-Bien 的 4 岁女儿 Aslyn Paige Ryan 于2004年去世，当时一名保姆把 Aslyn Paige Ryan 忘在了汽车里。

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Deona Ryan-Bien 说，任何人在带着孩子开车外出时，都应该采取一些特殊措施，防止这样的悲剧发生，比如，可以特意把手机、钱包、手袋等放在汽车的后座，有助于提醒你孩子在汽车里。

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App

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GetConnected 的技术专家 Graham Williams 表示，Precious Cargo，Kars4Kids和Waze 等应用程序也可以提醒父母，他们的孩子在后座上。

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他说，这些手机 App 可以通过蓝牙技术连接到汽车里的收音机上，停车时会发出提示： ”嘿，你的孩子还在车里，不要忘记他们”。

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Graham Williams 说，特斯拉 （Tesla）等汽车制造商也在开发这样的汽车提示，通过高科技来提醒人们不要忘记汽车里的孩子。

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他说，我们必须有这样的提醒，必须避免这样的悲剧。

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（RCI with CBC）

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