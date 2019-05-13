多伦多新增两个麻疹病例

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多伦多公共卫生局（TPH）表示，星期一（5月13日）确认新增两起麻疹病例，并表示新增病例与旅行有关。

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卫生局在周一发布的声明中警告说，在下面两个日期去过以下地方的人都需要注意自己是否感染了麻疹：

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5月5日

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在10点至19点间去过餐馆Remely’s Restaurant （4830 Sheppard Ave. E.）；

在18点至22点30分之间去过皮尔逊国际机场（Pearson International Airport）的1号航站楼；

乘坐了加拿大航空公司于20:40分离开多伦多的AC848航班，此航班于5月6日上午8:35抵达英国伦敦希思罗机场。

5月8日

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在13:30至17点之间去过多伦多动物园；

17点至19点30分之间去过皮尔逊国际机场1号航站楼；

乘坐Air Canada航班AC849，14点10分从伦敦希思罗机场起飞，17点抵达皮尔逊机场。

多伦多公共卫生局提醒居民，要注意自己是否有高烧、感冒等症状。

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（RCI with CBC）

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