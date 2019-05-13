(CP//Frank Gunn)

安大略省到底收了多少外国人购房税？省政府停止更新数据

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 13 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

为了给大多地区房地产市场降温，安大略省自由党政府从2017年4月开始征收外国人购房税，并在网上公开和更新所得税款。这些数据显示，实施此税的头十个月里，安省有将近1400栋住宅被外国人买下，省政府共收得税款1亿7200万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是安省进步保守党当选后停止了数据更新。最后一次更新是在2018年4月。在过去半年里，CBC记者两次向安省财政部查询，得到的回复都是“目前无进一步更新。”省财政部长费德里（Vic Fedeli）在被问到此事时表示他并不知情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CP/(Graeme Roy）

外国人购房税的正式名称是“非居民炒房税 ”（NRST），税率为15%， 征税范围是大多及周边城市的 “金马蹄”地区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

廉政监督组织透明国际的加拿大分部负责人詹姆斯.科恩（James Cohen）在接受CBC采访时说，安大略省公众有权利了解外国人购房税的详情。他认为，这样的事有越多人监督越好。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省长福特（Doug Ford）在刚上台时曾经考虑过废除外国人购房税，现在似乎也没有完全放弃这个想法。但是当记者就此事询问安省财政部时，并没有得到直接的回复。省财政部长办公室的公关负责人只是表示，为了解决安省住房危机，省政府将通过其“住房供应行动计划 ”建造更多的平价住房。该计划主要关于为房地产建筑商降低成本和简化手续，并没有提及外国人购房税。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

透明国际加拿大分部今年三月份公布的一份报告说，现有的房地产交易数据显示，洗钱活动助长了大多地区的房价上涨。BC省的一个调查委员会上周公布的报告也显示，2018年有53亿加元的黑钱流入该省房地产市场。委员会的建议包括加强数据收集和房地产交易透明化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Mike Crawley）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不法之徒去年在BC省洗钱74亿，其中大部分进入房地产市场

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Comment agir lorsqu’un employé est en détresse et que cela affecte sa productivité au travail ?

RCI | English

Indian Day Schools settlement hearing wrapping up in Winnipeg

RCI | Español

Organismo quebequense propone a empresas certificación de la conciliación trabajo-familia

العربية | RCI

ما المضاعفات المحتملة لمواجهةٍ أميركية إيرانية على العراق؟