安大略省到底收了多少外国人购房税？省政府停止更新数据

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为了给大多地区房地产市场降温，安大略省自由党政府从2017年4月开始征收外国人购房税，并在网上公开和更新所得税款。这些数据显示，实施此税的头十个月里，安省有将近1400栋住宅被外国人买下，省政府共收得税款1亿7200万加元。

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但是安省进步保守党当选后停止了数据更新。最后一次更新是在2018年4月。在过去半年里，CBC记者两次向安省财政部查询，得到的回复都是“目前无进一步更新。”省财政部长费德里（Vic Fedeli）在被问到此事时表示他并不知情。

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外国人购房税的正式名称是“非居民炒房税 ”（NRST），税率为15%， 征税范围是大多及周边城市的 “金马蹄”地区。

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廉政监督组织透明国际的加拿大分部负责人詹姆斯.科恩（James Cohen）在接受CBC采访时说，安大略省公众有权利了解外国人购房税的详情。他认为，这样的事有越多人监督越好。

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安大略省长福特（Doug Ford）在刚上台时曾经考虑过废除外国人购房税，现在似乎也没有完全放弃这个想法。但是当记者就此事询问安省财政部时，并没有得到直接的回复。省财政部长办公室的公关负责人只是表示，为了解决安省住房危机，省政府将通过其“住房供应行动计划 ”建造更多的平价住房。该计划主要关于为房地产建筑商降低成本和简化手续，并没有提及外国人购房税。

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透明国际加拿大分部今年三月份公布的一份报告说，现有的房地产交易数据显示，洗钱活动助长了大多地区的房价上涨。BC省的一个调查委员会上周公布的报告也显示，2018年有53亿加元的黑钱流入该省房地产市场。委员会的建议包括加强数据收集和房地产交易透明化。

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（RCI with CBC News, Mike Crawley）

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