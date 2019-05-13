反击美国：中国将从6月1日起对五千多种美国商品加征25%关税

中国宣布将从6月1日起对另外600亿美元的美国商品增收关税。加上去年七月被加征关税的第一批美国商品，届时将有5100多种从美国进口的商品需交纳25%关税，其中包括肉类产品，冷冻蔬菜水果，果汁，咖啡，蜂蜜，香料，谷物，油料产品等。
此外还有一些美国商品被分别加征20%和10%的关税。余下近六百种商品保持5%关税。
美国自5月10日起把2000亿美元的中国商品的关税从10%提高到25%。中国立刻表示将采取报复措施。有分析人士认为，中国在宣布新关税前似乎在考虑对美报复措施将对中国经济产生的影响，例如是否会让更多外企决定离开中国。
上个星期中国副总理刘鹤赴美谈判，但没有取得进展。他表示不会对原则性问题让步。美方的要求包括中国履行加入 世贸时的承诺，尊重知识产权，停止强制外企技术转让。
有分析人士认为，美国自上周五开始加征的关税可能会让中国经济增长率下滑0.5%，如果双方把高关税扩大到所有商品，这个下滑幅度可能达到1个百分点。
在中国宣布加征关税后，美国总统特朗普星期一（5月13日）威胁说，美国可以对其他中国商品加征关税。
（RCI with AP, CBC News）
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