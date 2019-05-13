史上首次，加拿大最高法院将在首都渥太华以外开庭

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加拿大最高法院今年9月25日和26日将在曼尼托巴省温尼伯市开庭。这将是加拿大最高法院自成立以来首次走出首都。加拿大最高法院首席大法官瓦格奈（Richard Wagner）在一份视频声明中宣布了这个消息。他表示，这是为了让更多的加拿大人了解最高法院是如何工作的。

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加拿大最高法院9月25日将在温尼伯审理一起关于儿童性侵案被法庭拖延的案子，9月25日将审理一起BC省的上诉案，内容是关于少数族裔语言教育权。另外法官们还将举行一次公开活动，与当地原住民、法裔居民和法律界人士等团体见面。

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瓦格奈在声明中说，最高法院做出的决定影响到加拿大人的生活，家庭和社区。因此有必要让加拿大人 了解最高法院。

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瓦格奈自2017年12月18日起担任加拿大最高法院首席大法官。他在上任之初已经表示，为了让加拿大人保持对司法制度的信心，最高法院和首席大法官应该接触公众。

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为此加拿大最高法院已经采取了一些措施，例如转播庭审，利用推特和脸书介绍法院的活动。

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（RCI with CBC News，Kathleen Harris）

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