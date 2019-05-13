加拿大人来不了怎么办？加美边境美国边检人员南调引起商家担忧

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七百多名在加美边境工作的美国边检人员将被调往南边的美墨边境。美国海关与边境保护局（CBP）的这个决定引起了许多美国酒店、商店和饭店业主的担忧，尤其是与加拿大相邻的州的商家。因为旅游旺季马上就要到来，他们担心边检人员减少会让他们的加拿大顾客过境不顺利，影响他们的生意。

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纽约州、明尼苏达、华盛顿和北达科他等州的十几名两党议员给美国国土安全部长写信，表达他们的担忧。纽约州普拉茨堡商会的道格拉斯（Garry Douglas）在接受美联社（AP）采访时说，加拿大游客和顾客是当地经济的最大推动力量。加美边境平均每天有40万人次和16亿美元的物资过境。

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缅因州的共和党参议员柯林斯（Susan Collins）也与同僚一起发表声明，表示将密切关注此事。该州海滩景点的主要客源是加拿大人，有些旅馆的加拿大顾客占到90%。

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美国海关与边境保护局将从加美边境328个入境口岸抽调731名边检人员支援美墨边境，协助处理难民涌入问题。

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加拿大人去美国旅游和购物的旺季从下个星期的维多利亚日长周末开始。

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（RCI with AP）

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