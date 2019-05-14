加拿大一大麻生产厂有员工因不适被送进医院

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在魁省 Gatineau 市 Masson-Angers 地区的大麻公司 Hexo 的生产设施内，上周有员工病倒被送进医院，工作标准、公平、健康和安全委员会（CNESST）进行了介入，并要求该公司加强安全生产措施。

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CNESST 的公关主任 Alain Trudel 表示，接到投诉后，他们上周四先与雇主进行了交涉，之后在周五去检查了生产场所。

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Hexo 公司的公关主任 Isabelle Robillard 证实，有两名员工因不适而住院，但现在还不清楚具体原因。

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她说，正在进行内部调查，一旦找出问题，将立即进行纠正，Hexo 公司致力于提供安全良好的工作环境。

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CNESST 的 Alain Trudel 指出，在目前的调查阶段，虽然尚不能确定，但有可能是员工中暑。

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在员工的建议下，该公司已经增加了饮水站，并鼓励员工经常补充水分。

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（Radio Canada, RCI ）

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