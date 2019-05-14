反转再反转：军队前高官一年前遭泄密指控，今天议会向其道歉

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

备受瞩目的前海军二号人物马克·诺曼（Mark Norman）当时是在当时保守党哈珀内阁的授意下向魁北克制造商透露了内阁会议信息。本星期二，议员一致通过决议，向诺曼道歉。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一年前，加拿大军队的二号人物、海军副总参谋长马克·诺曼（Mark Norman）遭皇家骑警（RCMP）指控其背信罪，泄露内阁会议机密。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今天，加拿大保守党议员丽莎·瑞塔（Lisa Raitt）提出动议，对诺曼几十年军队服务表示感谢，对他和他家人经历的一切表示道歉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

剧情再度反转：诺曼获得哈珀内阁授权泄密

2018年4月，联邦检察官对马克·诺曼提出指控。指控主要是涉及一份总值约6亿7千万加币的军队舰船租赁合约。联邦检察官认为诺曼把当时哈珀内阁会议中的内容泄露给了魁北克的戴维造船厂（Chantier Davie Inc.），以便这间船厂能够得到这份合约。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但事情在最近这个星期反转再反转，令人目不暇接。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

首先是，上周三（5月8日）联邦检察官撤销了绝大部分对诺曼的泄露内阁会议机密指控。检察官表示，根据新的证据，澄清了案子的复杂性，因此做出了这个决定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

检察官梅瑟尔（Barbara Mercier）表示，诺曼的做法“不恰当但是没有违法”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

随后，CBC等媒体报道称，在检方最近的调查中，哈珀内阁的三位成员，包括前国防部长彼得·麦凯、以及杰森·肯尼、艾林·奥图尔都提供了有利于诺曼的证据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本星期一，CBC的最新报道称，马克·诺曼不仅仅是受到哈珀内阁的许可前去与戴维船厂接触，而且，是得到了授权，将内阁会议内容透露给对方。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

昨天，曾担任前保守党政府司法部长以及国防部长彼得·麦凯肯定了这个说法。他表示，诺曼是在他的职权范围内，以及是在内阁授意之下，将信息透露给戴维造船厂的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而诺曼的律师玛丽·赫内恩（Marie Henein）表示，皇家骑警在调查过程中，不了解这些情况，也没有找寻这些信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与戴维公司合约引发调查

2015年11月，CBC记者库德摩（James Cudmore）获得信息，新上台的自由党决定推迟这项保守党批准的合约，引发媒体关注。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据报道，自由党推迟合约生效的主要原因是，这项总值巨大的合约是在2015年加拿大联邦大选前不久签署的。再那之前，保守党修改了联邦租赁政策，允许在没有竞争对手的情况下，选择合约承办公司 —— 这些细节引发当时刚上任的自由党政府警觉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，自由党政府最终通过了这项合约。两个月前，戴维船厂已经把它的MV Asterix号改造为军队运输船，并出租给了加拿大海军。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，因为库德摩泄露的信息，皇家骑警于2016年开始调查内阁会议遭到泄露的情况。在2017年1月，皇家骑警抄检了诺曼的住宅，以及戴维船厂的办公室。而诺曼本人遭到停职。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2018年初，联邦检察官对诺曼提出指控，称其“12次有意地将内阁秘密透露给了戴维船厂以及CBC的记者库德摩”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

诺曼：事件背后很丑恶

此前，诺曼的律师赫内恩指控枢密院干预了案子，也指责前自由党财政部长Scott Brison试图撕毁这项合约。他代表另外一间船厂Irving Shipbuilding企图拿到合约。但贝利松否认了指控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

诺曼在记者会上表示，整个事件“复杂、身心俱疲”，但他一直坚信自己没有做错事情。他目前正希望重新回归军队。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

检察官梅瑟尔否认受到政治干预，表示“检方有能力做出自己的决定”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

自由党司法部长大卫·拉蒙提（David Lametti）表示，自己对皇家骑警的调查以及司法体系有信心，并表示，在对诺曼的指控中，是由皇家骑警收集证据，并上交给检察机构的，没有任何政府干预。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

而两个反对党，新民主党与保守党都要求任命特别委员会对事件进行调查。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

相关阅读：Commons apologizes to Mark Norman as opposition MPs press for committee probe

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada