魁北克省政府作出让步，放宽大麻管制

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在蒙特利尔等城市的一再呼吁下，魁北克省政府将修改2号大麻管制法案，允许在公园等某些公共场所吸食大麻。

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省长勒格（François Legault）此前一直对大麻管制持强硬立场，甚至把这个问题纳入竞选承诺。省政府提出的2号法案禁止在所有公共场所吸食大麻，并把使用大麻的合法年龄从18岁提高到21岁。如果该法案原样通过，这将是加拿大全国各省最严厉的大麻管制法。

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但是市政当局却叫苦不迭，因为法案通过后，执法的是各个城市的警察。蒙特利尔市长普兰特（Valérie Plante）说，该市根本没有警力去市内各个公共场所给违规抽大麻的人开罚单。魁省市政联盟也要求省政府允许市政府在公共场所大麻管制问题上有更大的自主权。

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事实上，即使在大麻合法化以前，露天演唱会和各种节日庆典中有人吸大麻，警察也一向是睁一只眼闭一只眼。

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据信该省卫生与社会服务部将在今后几天内提交2号法案的修改草案。省政府希望修改后的法案能赢得反对党的支持，并在6月中旬省议会休会之前通过。

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目前魁北克省的吸食大麻法定年龄和阿尔伯塔省一样是18岁。其他省份均为19岁。

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（RCI with Radio-Canada， Martine Biron）

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