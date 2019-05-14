中美贸易战升级，加拿大应何以自处？

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上个星期，就在新一轮中美关税战打响之前，加拿大总理特鲁多和美国总统特朗普举行电话会谈。被中国关押的两名加拿大公民是话题之一。但是有分析人士认为，特朗普才不关心加中关系和被捕加拿大人的安危。加拿大需要另寻盟友。

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特朗普关心的是明年的美国大选

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彭博新闻社的加拿大记者马耶达（Andrew Mayeda）在接受CBC采访时说，特朗普要努力争取在明年11月的美国大选后顺利连任，为此他愿意和中国打一场贸易战，同时他也希望美国经济保持强劲。尽管不少人认为二者不可兼得，但现在美国经济形势很好，他认为可以赌一把。

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美国国家经济委员会主席库德洛（Larry Kudlow）等人认为中美贸易战也会影响到美国经济，尤其是美国物价。但是特朗普觉得不会。美国今年第一季度的经济增长率超过3%, 失业率是半个世纪以来最低的。马耶达认为，如果这种状况一直延续到明年11月，特朗普的政敌将很难打败他。

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笃信关税威力，对协议不感兴趣

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对特朗普来说，高额关税不仅是谈判的武器，也是一项经济政策。他曾宣称他是一个主张关税的人（“I am a Tariff Man.”）。马耶达说，这话是当真的。我们必须接受，征关税就是他作为美国总统的行事方式的一部分。加拿大等国出口到美国的钢材和铝材产品也被征收高关税。汽车也是受到威胁的产品之一。

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另一方面，特朗普对协议的兴趣不大。马耶达说，他曾打算废除加美墨三国之间的北美自由贸易协议。这个一度消退的威胁现在似乎又回来了。如果美国国会不批准经重新谈判达成的新版协议，他很可能会就此撒手。下一步可能就是对进口汽车征收高额关税。一些经济学家认为，汽车关税的破坏性将比中美贸易战还要大。

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关税战愈演愈烈：美国列出另外三千亿美元的中国商品清单

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上星期在新一轮中美贸易谈判开始前，美国突然宣布对两千亿美元的中国商品征收25%关税。中国几天后回击，宣布将从6月1日起对六百亿美国商品采取同等措施。今天（5月14日），美国贸易代表办公室公布了另外三千亿美元的中国产品清单，上有3805个产品类别。它们将是下一场关税战役的打击目标。

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美国贸易代表办公室将在6月17日就这份清单举行听证会，会后只有七天的意见征询期（此前两次征税分别有71天和42天）。这份清单包括了几乎所有尚未被美国征收25%关税的中国产品，但医药类产品和稀土材料没有被包括在内。

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中美贸易战也将影响到加拿大消费者

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马耶达说，中美关税战的影响目前还没有体现在美国物价上。但是如果美国对最后一批中国产品收高额关税，这意味着所有进入美国市场的中国产品都不能幸免。美国消费者那时将会感到物价的变化。

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而多伦多大学蒙克外交与公共政策学院的王惠玲（Linette Ong）教授认为，以现在产品供应链的全球化程度，中美关税战将会影响到全球经济和加拿大经济，加拿大消费者自然也会有感觉。

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谈到加美领导人上个星期的电话会谈，王惠玲认为争取美国的支持是必要的措施，但是对特朗普帮助加拿大不抱希望。她说，特朗普手里的谈判筹码不会用来解救加拿大人。因为这意味着他要在其他方面做出让步。

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她说，美国和中国都不在乎加拿大利益，加拿大现在却处于这两个彼此争斗的大国之间。但我们并不是唯一一个处在这个位置的国家。她认为加拿大应该借鉴澳大利亚等国家的经验，和它们结成盟友，同时对自己的外交战略和贸易政策重新进行思考和调整。

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（RCI with CBC News, The Current, AP, Reuters）

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