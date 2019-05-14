魁省 4 张中奖彩票没人领，省博彩局寻人

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如果你经常买彩票的话，赶紧看看自己的彩票是不是中了奖，魁北克省博彩局 Loto-Québec 正在寻找 4 张中奖彩票的主人。

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星期二 （5月14日）Loto-Québec 发通知说，一共有 4 张中奖彩票（每张中奖额 100 万加元）至今没人领取。

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Loto-Québec 说，这 4 张彩票的购买地点分别在蒙特利尔市、Terrebonne、Longueuil 和 Brome-Missisquoi 地区。

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蒙特利尔的这张无人认领的彩票是于 3 月 20 日在 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 区售出的。

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而在 Brome-Missisquoi 区售出的乐透奖 6/49彩票，售出时间是去年的 9 月 12 日。

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中奖者必须在 12 个月内去领取中奖金额，过期彩票作废。

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除了这 4 张百万加元彩票外，Loto-Québec 还有一些金额在 10 万到 50 万加元的中奖彩票没人领。

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在 2019 年 1 月1日至 5 月7日期间，Loto-Québec 已经为 32 张100 万加元或更多的中奖彩票支付了金额。

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（CBC，RCI ）

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