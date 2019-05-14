旅游业严重缺人，魁省开展宣传招聘年轻人和退休人员

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在魁北克省，旅游业的人手短缺达到从未有过的严重程度，在魁省省会魁北克市（Capitale-Nationale），这个问题尤为严重。

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为了招聘到员工，魁省旅游业酒店、餐馆、娱乐设施的雇主们正在大幅开展宣传活动，想让千禧一代人和退休人员进入旅游业工作。

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魁省旅游业 2万个职位空缺

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目前，魁北克全省的旅游业有超过 20,000 个职位空缺，仅在魁北克市和 Charlevoix 地区，就有近 2500 个职位需要填补。

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魁北克省旅游业联盟（AITQ）的总裁兼首席执行官 Martin Soucy 表示，从来没见过有这么多的职位缺人。

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Martin Soucy 在接受加拿大广播公司的采访时说:

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这是我们第一次需要这么多的人手，近年来旅游业发展快，大幅增长，国际游客越来越多，因此旅游业的人手短缺问题也越来越严重。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

就业需求 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 餐馆和旅馆领域： 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 厨师助手 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 厨师 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 清理人员 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 娱乐领域： 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 现场维护员工 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 接待人员/票务服务处人员/客服人员 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 救生员/娱乐设施监督人员/娱乐活动组织员 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 资料来源：魁北克旅游业联盟

招聘宣传

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魁北克省旅游业联盟正在全省范围内开展一个大型招聘宣传活动，名为 “Mon emploi en tourisme” （我的工作在旅游业) ，这个活动专门针对学生和退休人员，希望通过宣传在旅游业工作的好处来吸引他们。

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魁北克省旅游业联盟首席执行官 Martin Soucy 说， 我们知道，对于千禧一代人来说，工资不是唯一一个能吸引他们的因素，工作的环境和气氛也是很重要的因素，在旅游业工作的确不错。

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他补充说，大家可以想象一下，不用整天呆在办公室里，而是在户外工作，欢迎游客，与游客互动，无论对年轻人还是对退休人员来说，都是有吸引力的，希望他们能选择这个行业。

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重视员工

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旅游业的雇主们已经意识到，劳动力富足、不愁没员工的时代已经过去了，必须采取更多措施来招到人，留住人。

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Martin Soucy说，以前不缺人手，旅游业没有意识到留住员工的重要性，现在意识到这个问题已经晚了，我们需要找到解决问题的方案。

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除了招聘学生和退休人员外，旅游业也开始更多地去海外招聘。

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Martin Soucy 举了一个例子，魁北克省的酒店协会 （ l’Association hôtelière）已经开始到海外进行招聘活动。

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他说， 有些海外的员工已经拥有非常丰富的经验，已经受过良好的培训，对他们必须重视，突出他们的优势。另外，政府必须简化雇主招聘海外雇员的流程，现在的手续太复杂了。

( Louis Gagné, Pascal Poinlane, Marie Maude Pontbriand / Radio Canada)

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