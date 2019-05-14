加东地区人口增长，但老龄化问题仍严重

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一份刚刚发表的研究报告说，加拿大东部大西洋四省中有三个省的人口出现增长，原因是外来移民增加，而流向阿尔伯塔省的本地人口减少。

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这份报告由独立智库大西洋省经济委员会发表。根据该报告，爱德华王子岛的人口增长最快，比上一年同期增加了2%，新斯科舍省增加了0.8%，新不伦瑞克省增加了0.5%。虽然不到一个百分点，但这已是新斯科舍省和新不伦瑞克省分别自八十年代和九十年代早期以来最高的人口增长率。

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唯一的例外是纽芬兰省。该省人口在连续七年的增长后略有下降（0.2%）。

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但是这个地区仍然面临比加拿大其他地区严重的人口老龄化问题，老年人口超过儿童和少年。除爱德华王子岛外，其他三省的死亡率均超过出生率。过去二十年来，加东地区的幼儿和学龄前儿童数量减少了18%。

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（RCI with CP, CBC News, Atlantic Provinces Economic Council）

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