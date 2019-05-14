安省大砍预算：多伦多市反对，警告可能加税、削减服务

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多伦多市议会今天以25：1通过了一项动议，要求所在的安大略保守党政府撤回“单方面、追溯性的”削减多伦多预算的决定。

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多伦多市议员中，唯一投了反对票的Michael Ford是省长道格·福特的侄子。

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按照多伦多市政府的计算，安大略省政府削减预算的决定，令其经费出现一亿八千万的短缺。

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这一缺口会在接下来的两年内更加严重。

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今天通过的动议也让市政府财政机构着手研究,如何弥补经费缺口。市政府很可能要“第二次收税，或者削减市政服务，或者两者兼有。”

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目前为止，市政府列出的因省政府预算削减受到影响的包括：多伦多公共健康8500万元，多伦多市救护服务3900万元，以及因省政府变卦而取消的汽油税更多分成2400万。

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多伦多市长托里表示，如此大规模削减市政预算是“史无前例的”，给该市带来不稳定。

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市政府卫生官员Eileen de Villa医生表示，如果省政府按照计划削减对多伦多的预算，市政府提供的每一项健康服务项目都会受到影响。

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安大略省政府对于削减多伦多预算给出的理由是要提高“行政效率”，并怀疑多伦多计算出来的数字。

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