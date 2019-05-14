加拿大最高法院大法官忽然失踪之谜：今日发声明解释一切

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加拿大最高法院大法官克兰蒙特·加斯孔（Clement Gascon）上个星期三（5月8日）下午忽然失踪，甚至惊动了警察，直到当天晚上才现身。

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今天，他公开发表声明，称自己的举动与长期身患抑郁以及焦虑症有关，再加上最近刚刚更换了药物。

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渥太华警方在上星期三下午1点左右发出警告，寻找加斯孔，要求民众提供线索。

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加斯孔今天发表声明表示，过去二十多年的时间，我一直在对抗抑郁以及焦虑，这种疾病有时会非常阴险。

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声明继续说，这类病症是可以治疗以及控制的。在上周三（5月8日）下午，由于我个人事业的新决定以及更换药物的影响，我做出了没有先例且不同寻常的举动，消失了几个小时。

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他对自己的行为造成的不便感到歉意，但坚称，抑郁与焦虑不影响自己履行职责。

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59岁的加斯孔在2014年被任命为联邦最高法院大法官。上个星期，他宣布于今年9月退休。

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司法部Richard Wagner发表声明，称赞加斯孔过去几十年为加拿大司法做出的贡献。

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前司法部长Jody Wilson-Raybould 则赞扬加斯孔，能够公开讨论自己的心理病症。

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