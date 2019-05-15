加拿大就业人口中临时雇员比例20年增加一半

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加拿大统计局公布的最新数据显示，在过去20年来的职场上，永久性的工作职位增长远不及临时性职位的增长快。临时性雇员人数增加了50％，增速大大超过长期性工作岗位。

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统计局的劳动力调查显示，2018年全国有210万人从事临时工作，比1998年时的140万人增加了70万。而在同期20的时间里，永久性雇员人数只增加了33％。

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临时工作岗位包括半职性工作、合同性职位、季节工等，它们大多是在一段时间内完成某项工作任务， 或者就是季节性工作。

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值得注意的是，临时工作增加最多的部门是教育、保健和社会援助。2018年，有超过四分之一的教育工作岗位是临时性工作，其次是医疗保健和社会援助（合计为13％）。

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国民银行高级经济学家克里申·兰格萨梅（Krishen Rangasamy）分析说，最近这些年，这两个行业的临时性职位增长速度大大快于加拿大总就业人数。从填补这些职位的人员构成来看，妇女在医疗保健和社会援助方面的10个临时工作中占8个以上，而在10个教育工作中，她们占了近7个。

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总体而言，在加拿大，女性比男性更有可能从事临时性工作，包括合同工作，比例高达85%。而男性则为73％。但是，男性更有可能从事季节性工作。

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加拿大统计局的数据显示，临时工通常比永久性员工工资低，福利少。2018年临时工平均每小时收入为21.8加元，而永久雇员则为27.71元。这个差距已经比20年前有所减少。但考虑到临时雇员得到的福利要少于长期雇员，他们可能还必须将更多的收入用于额外医疗保险和退休储蓄等事项。

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兰格萨梅认为，虽然更理想的状况是整体劳动力市场的临时工作份额下降，但临时雇员人数的增加也不都是坏事。从人口的年龄来看，“如果年轻人是边从事临时工作，边接受进一步教育，那他们的终身收入可能会更高。还有就是老年人，如果他们在退休年龄后选择临时性地工作，那也将对他们的收入产生积极影响”。

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