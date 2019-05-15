加拿大油菜籽农场主在加中关系波动中求生存

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目前已是加拿大西部农场主们准备播种的季节了。由于中国停止购买加拿大的油菜籽，很多农场主不得不临时改种其它农作物。

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曼尼托巴省Winkler地区的奥本·戴克（Oban Dyck）说：“今年播种的是小麦，而不是油菜籽。2019年不能再种油菜籽了”。

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他说，去年秋天他购买小麦和大豆种子时，并不知道与中国的争执会给加拿大油菜籽农场主带来大问题，因此该种小麦纯属是一种巧合。

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中国是加拿大油菜籽的最大买家。加拿大生产的油菜籽每年有40％是销往中国。由于去年12月加拿大应美国要求，逮捕了华为财务总管孟晚舟，中国要求放人未成，就采取了一系列杯葛加拿大的行动。其中之一就是停止购买加拿大的油菜籽。

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而孟万洲的引渡程序可能需要数年的时间，因此中国对加拿大油菜籽的封锁也会持续一段时间。

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油菜籽农场主受到重创

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油菜籽是加拿大最主要的农产品之一。加拿大农民去年种植了2300万英亩的油菜籽，是世界最大的油菜籽生产国和出口国。根据加拿大统计局的数字， 油菜籽的出口和加工，每年为加拿大经济的贡献超过260亿加元。

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中国是最大的油菜籽买家。如果与中国的争执持续下去，对经济的影响可能会很大。据加拿大农业食品贸易联盟（Canadian Agri-Food Trade Alliance）称，影响还不仅是出口减少，还会波及到加工行业和就业机会。据估计与油菜籽相关的行业总共雇用24.9万人，支付工资总额达125亿加元。

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现在，油菜籽产业已经感受到中国停购的影响。曼尼托巴省油菜种植农场主联合会的杰克·弗鲁斯（Jack Froese）说，今年油菜籽的种植面积要比2018年减少150万英亩。而这减少的部分就等于加拿大最小的省份爱德华王子岛的所有土地都改种其它农作物。

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尽管戴克今年没有种植油菜籽，但这并不意味着中国停购不会影响到他。因为他去年收获的油菜籽还没都卖出去。他说：“本来去年6月到8月之间有人想买油菜籽，出价是每蒲式耳13.25美元，可我觉得价格有些低，就想再等更好的机会。结果现在价格已降到11.5美元”。如果他现在出售储存在谷仓中的10万蒲式耳油菜籽，那就意味着要少收入20万美元。

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戴克说，他觉得这场贸易争端可能要持续多年，尽管他并不希望如此。而弗鲁斯则说，如果这场争端拖延到秋季，那么他预计明年播种的油菜籽面积会进一步减少。“我们肯定会减少油菜籽的生产，这是肯定的”。他也告诉记者，油菜籽的价格自去年秋季以来每蒲式耳（约0.3桶）已下跌了2美元。

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美国和中国的关税贸易战

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弗鲁斯表示，去年中国在贸易纠纷中基本停止购买美国大豆，使美国价值120亿美元的大豆卖不出去。这导致国际农作物市场陷入萧条，价格下跌。当时幸亏是加元疲软意外地帮助了加拿大农民，使加拿大农产品对国际买家更具吸引力。但弗鲁斯说， 他们在寻找需要油菜籽的其他买主时就没有那么幸运了，但很难找到能替代中国的那么大的市场。他说：“如果我们找不到买主，那加拿大的农场主可能会今后几年都要赔本，而农场是需要利润的”。

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弗鲁斯还说，中国和美国之间的贸易紧张加剧，也有可能给加拿大的农业部门带来更大的痛苦。

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达尔豪斯大学的食品分销和政策教授希尔万·查理波斯（Sylvain Charlebois）分析说，美国和中国正试图通过谈判达成一项新的贸易协议，该协议如果真能达成，就会削减彼此商品的关税，这会对加拿大产生负面影响。“因为这可能使美国商品更具吸引力。而接下来， 他们就会减少购买加拿大的产品，包括油料等粮食作物，也包括龙虾、牛肉等”。

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但最新的消息显示， 美国与中国之间要达成新的关税协议并非易事。但即使两国之间增加关税， 中国也不一定回过头来买加拿大的农产品。

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