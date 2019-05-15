加拿大医院开始为住院患者提供营养餐食的计划

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从星期三开始，加拿大“健康食品研讨会”在多伦多举办两天的会议。参加者有来自加拿大各地医院的餐饮服务管理人员、医生及营养专家。他们将共同讨论，在2030年之前为住院病人提供营养餐食的菜单。

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加拿大的公共医疗体系为住院病人提供免费的一日三餐。而目前一个新的潮流正在兴起，就是尽量为住院病人提供有利于健康的营养餐食。因此在餐馆菜单上的一些“高端餐点”也越来越多地出现在病房的菜谱中。 例如像野生三文鱼配柠檬莳萝酱，蓝莓汤和骨汤等。以前那种菜单上以土豆泥为主的情况正在减少。

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医院推出的新菜单有数十种，将由全国医院的餐食管理人员、厨师和营养师共26个人一起协商确定。 新菜单在以健康为主的前提下，也会尽量考虑住院病人的文化和饮食习惯。例如不列颠·哥伦比亚省Haida Gwaii的两家医院是处于原住民较多的地区，那里的原住民人口约占一半。这两家医院的新菜单就提倡厨师使用野生的传统食材，包括鲑鱼、鳕鱼和大比目鱼等。

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安大略省东部儿童医院首席执行官亚历克斯•蒙特（Alex Munter）表示，新的菜谱将更符合病人治疗的营养需要，而不仅仅是让他们吃饱。而且尽量增加本地食材的比例，将外地运来的冷冻食材的比例由原来的40%到50%降低到10%左右。他说，这种改变并不会带来成本的大幅增加，因为吃掉的多了，浪费的少了。患者对食物的满意度从30％提高到98％。自2015年以来，在那里医院住院的孩子们还可以到自助餐厅点餐。

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蒙特说，该医院的厨师西蒙·怀斯曼是26位“创新者”之一，他创造的豆腐餐在健康食谱中很有竞争力。

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