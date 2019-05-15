加拿大兽医要求联邦政府修改大麻法，允许用大麻给宠物治病

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一些加拿大兽医星期三（5月15日）前往首都渥太华，要求加拿大议会修改大麻法，把药用大麻的使用扩大到宠物。为了增加说服力，他们还带去了五条狗。

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初步研究显示，药用大麻对宠物的疗效和人类相似，可用来为它们止痛消炎，治疗关节炎、癫痫、焦虑和一般炎症。宠物的“药用大麻合法化”对猫尤其有帮助，因为猫对其他止痛药比狗更敏感。

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兽医们还希望大麻产品包装上针对儿童的安全警告也加上宠物。

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加拿大卫生部已经表示将在三年后修订大麻法时考虑兽医们的意见。但是加拿大兽医大麻素药物协会主席希尔科克斯（Sarah Silcox）说，鉴于宠物的寿命，三年是很长的时间。实际上现在政府正在为明年在合法大麻产品中加上食物和食用油做准备。为什么不能同时修订关于宠物的部分，让兽医可以快一点有权开大麻类药物呢?

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她还说。不允许兽医给宠物开大麻类药物和向主人提供有关建议，结果是宠物的主人只能在它们生病的时候自己选择大麻产品和用量，或者去黑市上买动物用大麻。

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（RCI with CP）

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