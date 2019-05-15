安大略省外国人购房税使在大多伦多地区买房的外国人减少

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安大略省政府刚刚公布的数据显示，自2017年4月该省征收外国人购房税以来，大多伦多地区被外国人买下的房产比例有所下降。此税实施之前，房地产业估计大多的房产买主当中有5%到10%是外国人（即没有加拿大永久居留权）。开始收税的头一个月，这个比例为4.7%，然后逐步下降。两年来，大多楼市的外国买主减少到了1.8%。

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CBC记者Mike Crawley报道说，当然，如果把大多伦多地区分开计算的话，各地的外国买主比例不同。约克房地产的外国买主仍有2.8%，多伦多市有2.7%，但是皮尔（Peel），霍尔顿（Halton）和达勒姆（Durham）三地的比例都没有超过1%。

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外国人购房税的正式名称是“非居民炒房税 ”（NRST），税率为15%， 征税范围是大多及周边城市构成的 “金马蹄”地区。

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安大略自由党省议员娜塔莉.德罗西耶（Nathalie Des Rosiers）表示，新公布的数据说明向外国买主收购房税的政策是有用的，应该继续保持下去。

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外国人购房税是在安省自由党主政时开始实施的。现任省长福特（Doug Ford）在竞选期间曾经表示过要取消这项税收，但是至今没有行动。

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他领导的安大略进步保守党上台执政后，省政府不再更新原本发表在网上的税收数据。记者两次查询未果。但是在CBC的有关报道发表一天后，安省财政部在其网站上公布了自2018年2月中旬到2019年3月的数据。

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新数据显示，在这十三个月里大多伦多地区共有1788栋住房由外国人买下，给省政府带来2亿2100万加元的税收。

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在实施外国人购房税的头十个月（2017年4月至2018年2月），外国买主在大多买下了1393栋住房，向省政府交税1亿7300万加元。

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（RCI with CBC News，Mike Crawley）

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