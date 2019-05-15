加拿大 4 月通胀率升至 2%

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加拿大的通货膨胀率在 4 月份升至 2%， 3 月份的通胀率是 1.9%。

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加拿大统计局周三 （5月15日）公布的数据与经济学家们的预期一致。

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油价涨

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汽油的价格仍然比去年同期便宜，但今年 4 月比 3 月高了很多，这主要是由于在新不伦瑞克省、安大略省、曼尼托巴省、爱德华王子岛省和萨斯喀彻温省实施了新的碳税，而不列颠哥伦比亚省则提高了已实施的碳税。

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食品涨价放缓

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过去一年来食品价格也大幅上涨，但 4 月的增幅低于前几个月。

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加拿大统计局表示，从2018年4月到2019年4月，食品价格上涨 2.9%，但比今年3月的涨幅 3.6% 有所减少。

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新鲜蔬菜价格在过去一年中上涨了 14.5%，而新鲜水果的价格上涨了 7.8%。

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多伦多道明银行（Toronto-Dominion Bank）的经济学家詹姆斯·马普尔（James Marple）表示，总体而言，能源价格上涨，食品价格上涨放缓，…通货膨胀仍控制得不错。

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（RCI with CBC）

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