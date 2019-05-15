加拿大研究人员预测今年会是林火严重的一年

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进入 5 月中旬，人们又开始为林火/野火的风险而忐忑不安。

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加拿大自然资源部 （Ressources naturelles Canada）的一组科学家认为，2019 年的夏天，有可能会是林火严重的一年。

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虽然很难准确预测野火发生的地点和面积，但专家们一致认为，全球变暖使情况变得越来越糟糕。

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林火季节拉长

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现在的野火，开始得早，结束得晚，专家们说，目前的野火季节，比 50 年前平均增加了2 周的时间。

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加拿大自然资源部的森林生态研究员 Yan Boulanger 说，林火季节现在越来越长，摧毁的面积也越来越大，未来几年内，每年被林火烧毁的面积有可能增加 2 到4倍。

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他说，自 20 世纪 70 年代以来，加拿大每过10 年，被林火烧毁的面积就增加 30 万公顷，而且，林火季加长，也导致灭火的成本大增。

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他补充说，大规模的林火将主要集中在不列颠哥伦比亚省（BC）和西北地区。

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难以预测

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Marc-André Parisien 博士是加拿大自然资源部林火研究小组的另一位科学家，他的研究小组总部设在阿尔伯塔省的埃德蒙顿市，他们的任务是评估火灾发生的可能性，以及可能发生大火的区域。

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他表示，与天气预报一样，我们很难准确地预测林火会在哪些地方出现，会在什么时候开始。

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但总体而言，又热又干的日子越多，火灾的概率就越大。

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他说，林火将主要在加拿大北部的森林出现，但是，只有是有植被的地方，就可能有火灾。

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西部/东部

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Marc-André Parisien 说，每年，加拿大都会有一个出现大规模林火的地区，现在我们要确定的是今年会在哪里。

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按照今年春季的情况，我们预计今年在落基山脉以西和北部将会发生大规模的林火。

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然而，这并不意味着东部地区就不会有林火。

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他表示，今年春天，东部地区发生了洪水，但这并不代表今年东部就不会发生大火，通常只需要持续一周的高温，就可以引发大规模的林火/野火。

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自然和人为因素

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Marc-André Parisien 接着表示，闪电等自然条件可能引发林火，但人为因素也是导致火灾的原因之一。

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他说，每年夏季的一些假日和长周末，在一些设有露营地的国家公园里，总会有几场大火发生，这是因为有很多露营者不小心，不注意 。

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预防措施

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加拿大自然资源部的研究人员强调，可以采取预防措施，来防止像 2016 年麦克默里堡 （ Fort McMurray ）那样的大火的发生。

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专家估计麦克默里堡大火造成的直接和间接损失高达 90 亿加元。

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研究人员 Marc-AndréParisien 表示，可以通过一些途径来改变火灾的 “行为”，比如，可以在林区内建立 “缓冲带”。

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（Denis-Michel Thibeault/Radio Canada）

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