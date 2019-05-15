一难民申请者在蒙特利尔医院性侵女病人被判刑

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在加拿大的蒙特利尔市，来自尼日利亚的难民申请者 Owolabi Adejojo 因在一家医院的精神科病房性侵一名女病人而被判处 52 个月监禁。

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魁北克省法院法官 Dennis Galiatsatos 在 3 月份对 40 岁的 Owolabi Adejojo 作出的宣判中说，他的行为 “卑鄙”。

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加拿大广播公司报道说，性侵发生在 2018 年 2 月，当时 Owolabi Adejojo 从美国进入加拿大并提出难民申请仅 1 个月。

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就在越境前几个月，Owolabi Adejojo 在美国巴尔的摩被指控用啤酒瓶袭击了两名男子。

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加拿大广播公司报道说，2018 年 2 月，Owolabi Adejojo 本人也在精神科病房住院，他 2 天内性侵了这名女病人 3 次。

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医院称这一性侵为 “孤立事件”，并说之后医院把精神科病房的公共区分为男女两个区，并敦促警卫提高警惕。

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(Steve Rukavina/CBC)

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