患者权益高于医生的宗教自由：安大略省上诉法院裁决

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安大略省医生在遇到某些医疗服务与自己的宗教信仰或道德观相悖时，必须为患者推荐可提供此类服务的其他医生。这是安大略省上诉法院星期三（5月15日）上午做出的裁决。

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这项裁决维持了过去下属法院的原判。安大略省医生学会（CPSO）规定，如果一个医生出于宗教信仰或道德观反对安乐死、堕胎等医疗服务，他或她必须为需要这类服务的患者推荐其他医生。这项规定被几名医生告上了法庭。

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此前安省分区法院的裁决说，这项规定确实侵犯了医生的宗教自由，但是公众利益的重要性超出了医生所受到的损害。不愿意为患者提供此类服务的医生可以向患者推荐其他医生，或者选择一个不需要提供此类服务的专科。

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安省医生学会表示，今天的判决是安大略患者的胜利。

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如果原告不服判决，他们还可以向加拿大联邦上诉法院和加拿大最高法院提出上诉。

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（RCI with CP，CBC News）

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