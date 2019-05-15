BC省将对洗钱活动进行公开调查

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BC省长霍根（John Horgan）星期三（5月15日）宣布将对洗钱活动进行公开调查。BC省高院法官卡伦（Austin F. Cullen）被任命为调查专员。此前的调查报告显示，洗钱活动已经深入BC省的房地产市场、赌场和豪车销售市场。霍根说，问题的严重程度远远超出了他领导的省政府初上台时的想象。

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公开调查将涉及BC省房地产，赌场，金融机构，企业和一些专业领域。省司法部长伊比（David Eby）说，在此前的调查中有些人拒绝合作。公开调查意味着他们不能再逃避。按照BC省公开调查法，调查专员卡伦将在传召证人，强制作证，收集证据，没收资料方面被授予重大权限。

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伊比还补充说，联邦政府分管打击有组织犯罪的内阁部长布莱尔（Bill Blair）已经保证为调查工作提供协作。

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加拿大皇家骑警副专员哲曼（Peter German）等人此前公布的报告披露了有组织犯罪团伙利用BC省房地产市场和赌场洗钱的猖獗活动。省政府在这些报告公布后决定进行公开调查。

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霍根表示，是否传召政界人物作证将完全取决于调查专员。这项调查将在今后一年半内公布中期报告，最后报告将在2021年5月公布。

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（RCI with CBC News, Roshini Nair）

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