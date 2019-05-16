加拿大野猪增多，农场主叫苦

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根据一项新研究，过去 27 年来加拿大的野猪数量迅速增长，对生态环境构成了威胁。

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在由萨斯喀彻温大学（ Université de la Saskatchewan) 进行的这项研究中，研究人员称野猪正在造成 “生态灾难”。

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这是加拿大有关野猪种群分布的第一个研究，研究显示加拿大这种动物的数量每年增加 9%。

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萨斯喀彻温省动物系博士生 Ruth Aschim 说，令人担忧的是，野猪对环境构成严重威胁。

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她说，野猪会损害农作物，并可以传播多种疾病、细菌、病毒和寄生虫，对其他动物也构成威胁。

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萨省最多

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在20世纪80年代和90年代，野猪从欧洲和北非引入加拿大。

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野猪具有在各种环境中生存的能力，而且生育力很强，每胎有6头仔猪。

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加拿大 92% 的野猪分布在 3个平原省份 – 阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省和曼尼托巴省，其他分布在不列颠哥伦比亚省、安大略省和魁北克省。

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萨斯喀彻温省的野猪最多，全国58% 的野猪在萨省。

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没有国家政策

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与美国不同，加拿大没有国家物种控制策略，因此，监测和消除野猪只能靠各省 “自己努力”。

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萨斯喀彻温省大学的Ruth Aschim认为，加拿大需要认真考虑，建立一个全国物种控制战略。

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(Anaïs Elboujdaïni / Radio Canada)

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