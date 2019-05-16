加拿大养老金计划 CPP 的资产大增

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加拿大养老金计划投资局（Canada Pension Plan Investment Board ，CPPIB）已经从2018年末的疲软季度中 “康复”，在最近一个财政年度实现了 8.9% 的稳定净回报。

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这个总部位于多伦多的加拿大退休金计划投资管理机构表示，截至到今年 3 月31日，CPP 基金的净资产为 3920 亿加元，比 2018 财年结束后的数额增加了 359 亿加元。

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截至到 3月31日，CPPIB 的 5 年实际回报率（根据通货膨胀进行调整后的数据）为 8.9%，而 10 年的实际回报率为 9.2%。

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这些回报率远远超过加拿大首席精算师 （Chief Actuary of Canada）预估的、把加拿大养老金计划维持到至少 2090 年所必需的回报率。

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CPPIB 首席执行官 Mark Machin 在一份声明中表示，我们逐步建立了一个多元化的全球投资平台，专注执行多年策略，这些是我们所取得的财务业绩和未来成功的关键因素。

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（RCI with CBC）

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