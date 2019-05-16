加拿大总理特鲁多：推出数码宪章，对抗互联网仇恨言论以及干扰选举

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多在巴黎举行的反网络极端主义的VIVATECH大会上发言称，将会推出数码宪章，对互联网上的仇恨言论、谣言、以及干扰加拿大选举给出指导性意见。

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不过，特鲁多还没有就数码宪章给出具体的细节，只表示，对即将推出的管理数码领域的框架结构有信心，能够重拾民众信任以及让互联网平台负起责任。

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在这次VIVATECH大会上，脸书、谷歌、推特等互联网巨头也表示，要拿出具体行动，与政府合作，防止其社交网络平台成为传播仇恨、谎言、帮助极端分子、甚至直播凶杀的工具。

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加拿大媒体估计，加拿大的创新部长Navdeep Bains将会在本月末，参加在渥太华召开的数码政府管理高峰会时，提供更多的内容。

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特鲁多这次首先与法国总理马克龙以及新西兰总理阿德恩会面，提及网络仇恨言论与极端势力的关系，并与国际领导人发表了“基督城呼吁书“。

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在与新西兰总理阿德恩会面时，两国领导人对发生在新西兰基督城针对穆斯林的仇恨屠杀事件给予谴责，表示要采取行动对抗网络恐怖分子。

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