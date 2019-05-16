蒙特利尔亚洲传统文化节：总监隆重推荐《古巴花旦》

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每年的五月是北美的亚洲传统文化月。加拿大很多城市都会推出一系列文化艺术活动，来宣传亚洲文化，促进社区不同文化的融合。

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加拿大的亚裔传统文化月由加拿大首位华裔参议院利德惠（Vivienne Poy）女士倡导，于2002年开始创办。

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在蒙特利尔，今年的“亚洲传统文化节，Festival Accès Asie”贯穿整个五月，从五月一号开幕式到30日的闭幕式。目前，五月已经过半，我专程采访了蒙特利尔亚裔传统文化月的艺术总监贝拉曼迪先生（Mr. Khosro Berahmandi），请他讲讲今年文化节的活动状况，以及推荐几个接下来的项目。

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亚洲传统文化月：五月盛会

贝拉曼迪先生表示，今年的亚洲文化月过半，进展一切顺利。在多元文化加拿大，每年春暖花开的五月，来自加拿大以及世界各地的亚裔的艺术家可以把自己的作品带到蒙特利尔。

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蒙特利尔的亚洲传统文化节始于24年前，是加拿大最早创立的几个亚洲传统文化艺术节之一。它从一个只有几个人，非常小的艺术节，到现在，从形式规模，都有了很大的成长 —— 这当然也和亚裔移民在蒙特利尔的人数以及影响力大增有关系。

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蒙特利尔人也因此对亚洲文化和艺术更加熟悉了。而且，经过了这么长时间的努力，亚洲文化艺术在这个以文化艺术氛围浓郁著称的城市获得的空间也更大了。

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蒙特利尔亚洲传统文化月：更侧重当代艺术

浏览一下蒙特利尔的亚洲传统文化月介绍，会发现，这个节比较侧重以当代艺术形式，承载传统亚洲文化，比如多媒体，现代舞，视觉艺术，影视，戏剧，以及烹饪等。它希望以主流人群接近的形式来推介亚洲文化。

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文化节艺术总监的私人推荐

贝拉曼迪当然会觉得，从一系列活动中挑选出三个项目是个难题。但是，他还是表示，在接下来的两个星期，他不愿大家错过下面的三个项目。

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首先是，今年的文化节第一次与原住民艺术家合作，推出了“循环的声音，Voices of the Circles”这个系列，目的是推进原住民的“真相与和解”行动。为此，文化节与原住民艺术家建立了互动，今年推出的视觉艺术展叫做“流亡者 – 来自这里和其他地方的人民”，目前正在Musée des maîtres et artisans du Québec 展出。直到5月26日结束。

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而对原住民艺术的介绍，也会让来自亚洲的新移民对加拿大的历史文化有所了解。

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第二个项目是，一个跨文化的舞蹈表演《律动重塑，Rhythm Rewritten》，两位来自不同舞蹈体系的舞者的合作。一位是来自印度孟买的卡塔克舞者（Kathak）斯玛·梅塔（Seema Mehta）。卡塔克舞是来自印度北部的一种古典舞蹈；而另一位是来自纽约的踢踏舞表演者，曾荣获艾米奖的杰森·史密斯（Jason Samuels Smith）。这两种舞蹈都以脚的动作闻名，而且音乐舞蹈语言差异巨大。

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贝拉曼迪说，他自己也是第一次看到如此有活力，即兴的互动式表演。

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这个会在本周日晚上Gesu剧场举行。

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最后，他想向听众推荐的是来自华裔学者、电影人魏时煜的新作《古巴花旦，Havana Divas》。魏时煜花了六年的时间跟踪两位在古巴哈瓦那生活的女性，她们如今已经八十多岁了。1939年，一位从广东前往古巴的粤剧导演演员方标收留了她们，并且教她们唱粤剧。

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哈瓦那当年文化繁盛，集中了世界各地的艺术。但到了1959年，卡斯特罗革命之后，这些异国文化当然也面临灭顶之灾。

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两位学唱粤剧的古巴女孩儿也就放下了传统的中国文化，分别结婚生子，各自过各自的生活。

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如今，已经分别88岁和86岁的两位女士，前往广东开平寻找他们父亲方标的出生地和他的人生故事。

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哈瓦那曾经居住着大约2万华裔，曾经有美洲最大的唐人街。而现在，只有大约90人还住在哈瓦那。这部电影也讲述了这样的一段历史。

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（《古巴花旦》预告片）

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