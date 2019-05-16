加航有意收购 Air Transat，开始谈判

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加拿大航空公司 Air Canada （加航）正在与魁北克省的旅游包机公司 Air Transat 进行独家谈判，有意以每股 13 加元的价格收购 Air Transat。

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加航提出的收购价每股 13 加元，比 Air Transat 公司本周三（5月15日）每股 10.58 加元的价格高出 22%， 如果按这一出价，Air Transat 的交易价值约为 5.2 亿加元。

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“有利双方”

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加拿大航空公司的首席执行官 Calin Rovinescu 在一份声明中表示，与 Air Transat 结合，将为两家公司都提供绝佳的机会。

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他说，Air Transat 和加拿大航空公司的股东、两家公司的员工，都将从有所增加的工作保障以及公司增长的前景中受益，旅行者们也将受益，合并后的公司将有更强的应对激烈竞争的能力，扩大在全球旅游市场的份额。

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Air Transat 的首席执行官 Jean-Marc Eustache 也认为这对该公司有好处。

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他在一份新闻发布中说，这个消息对 Air Transat 来说是个好消息，加航是一个理解航空旅游市场的大公司，在旅游业务领域取得了无可争议的成功，Air Transat 则已经在魁北克省和其他地区经营 30 多年，加航的收购，代表着长期保持业务和就业的最佳前景。

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不过，尽管双方都表示赞成，但这笔交易离完成还有很长的路要走。

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不止一家感兴趣

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本月早些时候，总部位于蒙特利尔市的 Air Transat 公司宣布，已经有不止一方就收购问题与其进行了接触。

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现在 Air Transat 同意在接下来的 30 天内与加拿大航空公司进行独家谈判，如果到时交易没达成，则该公司可以开始与其他感兴趣的公司谈判。

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两个公司独家谈判的协议还规定，如果 Air Transat 放弃这笔交易，以获得更好的报价，则需向加拿大航空公司支付 1500 万加元的 “不继续费”。

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如果是由于未获得监管机构或政府的批准而没达成交易，加拿大航空公司则将向 Air Transat 支付 4000 万加元的 “不继续费”。

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加拿大竞争局

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根据公司提交的文件，Air Transat 占加拿大和欧洲之间航班市场的 20% 左右，占加拿大与墨西哥、牙买加、加勒比海、中美洲 “阳光之旅” 目的地之间航班市场的约 22%。

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这笔交易将会使加拿大最大的航空公司 – 加航进一步吞噬这些市场，因此肯定会引起加拿大竞争局 （Canada’s Competition Bureau）的关注。

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另外，这笔交易也必须获得两家公司股东的同意。

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（CBC ，RCI ）

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