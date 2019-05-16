加航有意收购 Air Transat，开始谈判

加拿大航空公司 Air Canada （加航）正在与魁北克省的旅游包机公司 Air Transat 进行独家谈判，有意以每股 13 加元的价格收购 Air Transat。
加航提出的收购价每股 13 加元，比 Air Transat 公司本周三（5月15日）每股 10.58 加元的价格高出 22%， 如果按这一出价，Air Transat 的交易价值约为 5.2 亿加元。
“有利双方”
加拿大航空公司的首席执行官 Calin Rovinescu 在一份声明中表示，与 Air Transat 结合，将为两家公司都提供绝佳的机会。
他说，Air Transat 和加拿大航空公司的股东、两家公司的员工，都将从有所增加的工作保障以及公司增长的前景中受益，旅行者们也将受益，合并后的公司将有更强的应对激烈竞争的能力，扩大在全球旅游市场的份额。
Air Transat 的首席执行官 Jean-Marc Eustache 也认为这对该公司有好处。
他在一份新闻发布中说，这个消息对 Air Transat 来说是个好消息，加航是一个理解航空旅游市场的大公司，在旅游业务领域取得了无可争议的成功，Air Transat 则已经在魁北克省和其他地区经营 30 多年，加航的收购，代表着长期保持业务和就业的最佳前景。
不过，尽管双方都表示赞成，但这笔交易离完成还有很长的路要走。
不止一家感兴趣
本月早些时候，总部位于蒙特利尔市的 Air Transat 公司宣布，已经有不止一方就收购问题与其进行了接触。
现在 Air Transat 同意在接下来的 30 天内与加拿大航空公司进行独家谈判，如果到时交易没达成，则该公司可以开始与其他感兴趣的公司谈判。
两个公司独家谈判的协议还规定，如果 Air Transat 放弃这笔交易，以获得更好的报价，则需向加拿大航空公司支付 1500 万加元的 “不继续费”。
如果是由于未获得监管机构或政府的批准而没达成交易，加拿大航空公司则将向 Air Transat 支付 4000 万加元的 “不继续费”。
加拿大竞争局
根据公司提交的文件，Air Transat 占加拿大和欧洲之间航班市场的 20% 左右，占加拿大与墨西哥、牙买加、加勒比海、中美洲 “阳光之旅” 目的地之间航班市场的约 22%。
这笔交易将会使加拿大最大的航空公司 – 加航进一步吞噬这些市场，因此肯定会引起加拿大竞争局 （Canada’s Competition Bureau）的关注。
另外，这笔交易也必须获得两家公司股东的同意。
（CBC ，RCI ）
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