新进展: 中国正式逮捕两名被关押五个多月的加拿大公民

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自去年12月起在中国被“指定居所监视居住”的前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人迈克尔.斯帕弗（Michael Spavor）日前被正式逮捕。中国外交部发言人在证实这一消息时表示，康明凯涉嫌“为境外刺探国家秘密和情报”，迈克尔.斯帕弗涉嫌“为境外窃取、非法提供国家秘密”。不过中国检察机关还没有对他们提出正式指控。

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按照中国法律，嫌疑人在被正式逮捕之前最长可以被拘留37天，但如果是监视居住，最长可达6个月。检察院在这段时间里研究案情和证据，作出是否正式起诉的决定。康明凯和斯帕弗是在2018年12月10日被抓的。他们最长可以被监视居住至6月10日。加拿大分析人士原本预测中国会在下个月初正式逮捕他们。提前批准逮捕是否和中美关税战升级有关，还是为了避开六四事件三十周年的敏感时期，目前还不得而知。

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《环球邮报》驻京记者Nathan Vanderklippe报道说，在过去五个半月里，康明凯和斯帕弗被单独关在一个看不见日光的房间里，不得外出，不得见律师和家人，24小时不能关灯。他们每天被提审，时间最长可达八个小时。

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每个月有30分钟，加拿大使馆官员可以去探望他们。

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正式逮捕带来的改变

他们所经历的一切，凯文.加勒特和妻子朱丽亚（Kevin & Julia Garratt）都经历过。这对加拿大夫妇在中国生活和工作了三十多年，被捕前在丹东开咖啡馆并从事对朝鲜人道援助。2014年7月，加拿大华人苏斌在BC省家中被捕并被美国要求引渡。8月4日，加勒特夫妇在丹东被捕。

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六个月后，朱丽亚获准回家监视居住，凯文.加勒特则被正式逮捕。他在接受《环球邮报》和CBC采访时说，他带着《圣经》和几件换洗衣物进了监狱。这个转变最初给他带来的是惊恐，因为他要和另外十三个他不知道犯了什么罪的人挤在一个狭小的空间里度日。但是一旦开始和他们交谈，他觉得自己最好还是放松下来，把他们看作是和他一样的未经法庭审理已被视为有罪的可怜人。

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加勒特说，正式逮捕带来的最大改变是有室友了。 另外，除了每月一次的使馆人员探访外，他每个月还可以收到一次亲友的信件，妻子探监的机会则很少有。外界的信息只有中央电视台节目。伙食方面，馒头和玉米面粥以外的东西都要花钱买，但有时没有任何食物可以给你买，或者是你因为看不出那是什么东西而不想买。

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加勒特在狱中度过一年零七个月。他的铁窗心得是，有食物时就吃，只管今天的事，不要去想明天；和室友、看守保持良好关系。他对康明凯和斯帕弗最重要的忠告是：不要放弃希望。

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加勒特是虔诚的基督徒。当被问到他本人如何保持希望时，他说，他在祈祷中入睡，在祈祷中起床，同时他知道世界上有许许多多的人在为他祈祷。他随身带进监狱的《圣经》给了他很大力量。

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苏斌2016年3月在美国法庭承认了盗取美国军机信息的罪名，7月被判刑。9月份，加勒特的案子宣判。他被裁定间谍罪名成立，两天后被驱逐出境。

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正式逮捕意味着案件有进展，也使营救更艰难

正式逮捕说明中国检察机关决定提起公诉，案子将在未来某个时间进入法庭审理。这多少算是个进展。但是前加拿大驻华大使赵普（Guy Saint-Jacques）说，这也使加拿大政府对他们的营救更困难了。中国外交部发言人已经表示中国“一向依法行事”，警告加拿大不要对中国司法“说三道四”。

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加拿大外交部星期四发表声明，对康明凯和斯帕弗被无故逮捕表示谴责，并再次要求中国立即释放他们。

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（RCI with CBC News, Globe and Mail, Thomson Reuters）

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