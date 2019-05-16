特鲁多对美国一些州在堕胎权利上的倒退表示失望

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正在法国访问的加拿大总理特鲁多星期四（5月16日）在回答记者问题时表示对美国一些州及世界其他地方出现的女性权利的倒退感到“深深的失望”。他同时重申，加拿大政府将继续捍卫女性权益和她们在堕胎问题上的选择权。

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美国阿拉巴马州议会本星期二通过的法案几乎完全禁止堕胎，甚至强奸和乱伦导致怀孕也要保住孩子，唯一的例外是孕妇有生命危险。根据这项法案，为人堕胎的医生最高可被判处99年有期徒刑。

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今年在乔治亚州、肯塔基州、密西西比州和俄亥俄州已经通过了俗称“心跳法”的限制堕胎法案，禁止在胎儿能测出心跳后实施堕胎手术，即怀孕六周左右。

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在美国总统特朗普任命了两名持保守立场的最高法院大法官后，反堕胎人士看到了推翻堕胎合法化法律的希望。他们希望以上各州严苛的限制堕胎法律引起诉讼，让最高法院可以作出新的裁决。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris, VOA）

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