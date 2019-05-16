新斯科舍省长访华归来：不谈不能解决问题

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加东新斯科舍省长麦克内尔（Stephen McNeil）表示，加拿大和中国之间的紧张只有通过保持双方交流才能消除。他率领的商贸代表团刚刚结束为期三周的巡回访问，其中有五天是访问中国。这是麦克内尔自2013年当选后第七次访华，也是自去年12月孟晚舟在温哥华机场被捕后第一次去中国访问的加拿大官员。

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他承认目前加中关系确实处于一个困难时期，但同时表示他在中国受到了和过去一样的热情招待。CBC记者Michael Gorman报道说，麦克内尔可能是在中国关系最硬的加拿大当选官员之一。麦克内尔本人也认为，新斯科舍省对华出口贸易的成功在很大程度上要归功于他和广东省长马兴瑞的关系。他说，他们彼此之间坦诚相待，他认为马兴瑞对此很欣赏。

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麦克内尔希望促进新斯科舍省的出口和旅游业。该省每年向中国出口将近8亿加元的龙虾等产品。

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他也表示愿为改善加中关系尽力。他说，中国驻加拿大大使卢沙野本月底将访问新斯科舍省，一个广东文化商贸代表团今年也将来访，随后他计划再去一次中国。

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（RCI with CBC News, Michael Gorman）

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