周末网络广播（2019年5月17-19日）

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本周报道精选

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加拿大油菜籽农场主在加中关系波动中求生存（亚明）

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目前已是加拿大西部农场主们准备播种的季节了。由于中国停止购买加拿大的油菜籽，很多农场主不得不临时改种其它农作物。中国是加拿大油菜籽的最大买家。加拿大生产的油菜籽每年有40％是销往中国。去年12月加拿大应美国要求，逮捕了华为财务总监孟晚舟，中国要求放人未成，就采取了一系列杯葛加拿大的行动。其中之一就是停止购买加拿大的油菜籽。孟晚舟的引渡程序可能需要数年的时间，因此中国对加拿大油菜籽的封锁也会持续一段时间。

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反转再反转：军队前高官一年前遭泄密指控，今天议会向其道歉（梁彦）

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一年前，加拿大军队的二号人物、海军副总参谋长马克·诺曼（Mark Norman）遭皇家骑警指控背信罪，泄露内阁会议机密。今天，加拿大保守党议员丽莎·瑞塔（Lisa Raitt）提出动议，对诺曼几十年军队服务表示感谢，对他和他家人经历的一切表示道歉。

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谷歌可以搜索和直接收听播客-Podcast，和Spotify的播客平台战争日益火爆（沈二）

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Spotify希望播客成为其音乐应用程序的一级内容。而在周二的谷歌开发者大会上，谷歌迅速提到谷歌搜索将很快开始为播客编制索引，并在相关搜索结果中直接播放Podcast条目。看起来轻描淡写，但在周四，这项功能已经在桌面和移动网络上全面上线。

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加拿大犯罪分子使用的枪支都来自哪里?（亚明）

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在刚刚过去的这个周末，安大略省的伦敦市和汉密尔顿市都发生了枪击案。多伦多警察局局长马克·桑德斯（Mark Saunders）对加拿大广播公司记者说, 使用枪支的犯罪案件越来越严重，去年仅大多伦多地区就有630多起。多伦多警方目前正试图通过多种途径减少社会上的枪支数量。

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蒙特利尔亚洲传统文化节：总监隆重推荐《古巴花旦》（梁彦）

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每年的五月是北美的亚洲传统文化月。加拿大很多城市都会推出一系列文化艺术活动宣传亚洲文化，促进社区不同文化的融合。加拿大的亚裔传统文化月由加拿大首位华裔参议院利德惠（Vivienne Poy）女士倡导，于2002年开始创办。在蒙特利尔，今年的“亚洲传统文化节，Festival Accès Asie”贯穿整个五月，从五月一号开幕式到30日的闭幕式。

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一周图片报道

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