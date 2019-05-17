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加拿大银行首次发警告：气候变化威胁“经济以及金融体系”

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期五 17 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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普通投资者也应了解气候变化对你所投资领域的影响。

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加拿大银行：探索气候变化下的金融管理
过去几年，多位专家呼吁加拿大银行在它的年度评估报告（FSR）中，提及气候变化给经济带来的影响，而不仅仅是预测一下增长数字或是介绍货币政策。

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今年三月底，加拿大银行已经加入了“绿色金融体系网”，一个世界性的金融论坛，探索“如何更好地管理气候变化冲击下的金融体系”。

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加拿大银行终于在今年的年度报告中，增加了这个部分：分析了面对全球气候变化，加拿大经济的适应能力如何，并系统地指出其弱点和面临的危险。

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报告显示，气候变化给经济带来的危险主要是突然发生的气候灾害事件，以及逐步转向清洁能源过程中，对石油业的影响。

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中央银行发声，民众更留意
加拿大银行行长帕鲁佐（Stephen Poloz）表示，气候变化在金融货币体系稳定中起的作用越来越重要，对于加拿大这样一个自然资源与环境在经济中份额重大的国家来说，作用更为显著。

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国际可持续发展机构的投资顾问巴克（Celine Bak）介绍说，对气候变化给经济带来的影响，研究还是在初级阶段。但加拿大银行肯定应该带领这项研究，因为一旦中央银行发声，民众就会更加留意。

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魁北克春天受到巨大洪水灾害。(Jean Delisle/CBC)

气候变化时代的投资
加拿大政府签署了巴黎气候协议，与世界很多国家一道希望把地球温度升高控制在两度以内，为此需要大幅减少温室气体的排放。

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而要达到这个目标，就要更加强调绿色经济，这势必会影响加拿大的石油等能源工业。

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气候变化对加拿大能源企业的影响还体现在，更多的投资以及养老基金的投资可能会撤离传统能源企业，同时，政府政策变化也挤压这类公司

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退一步说，就算加拿大投资者像现在这样继续投资传统能源行业，那么投资者也需要更多信息了解可能面临的风险。

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巴克认为，从最低标准来说，中央银行应该给金融机构制定主要的气候变化影响规则 —— 公开透明是市场经济良好运作的准则。

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也有人建议，加拿大的股市证券市场监管机构应该强迫公司公开他们面临的气候变化危险。

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目前，虽然一些加拿大企业已经开始向股东公开气候变化危险，不过，央行还没有把这一条定为准则，对于气候变化危险应该透露到什么程度，也没有规定。

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普通投资者也应有知情权
气候变化对金融市场的冲击是实实在在的，如果普通投资者不明就里，或是干脆忽视它，会给自己带来损失。

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这两年，极端气候，比如山火、活水灾害、暴风雪天气都对加拿大的基础建设设施带来了损害。其中的一项副作用就是保险费用大幅上涨，对保险业带来冲击。

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而加拿大，作为一个自然资源占经济很大比例的国家，气候变化的影响更加明显，作为投资者，不可不察。

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巴克表示，他对加拿大中央银行没有尽早行动，在气候变化影响经济的立法上起到领导作用感到失望。

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前加拿大银行行长，现任英国银行行长卡尼（Mark Carney）就在《卫报》发表文章，表示金融领域迫切需要准备好经济“向低排放经济过渡”，以避免资产价格的迅速崩溃，也就是所谓的“明斯克时刻,Minsky Moment”出现。

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