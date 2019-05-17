(Thomas Kienzle/Associated Press)

新斯科舍省小镇计划开办付费合作医疗保健项目

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 17 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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新斯科舍省一个乡村小镇面对家庭医生短缺的问题，计划尝试一种合作医疗的新方式，改建一个交费的会员制诊所。但计划还没开始已引发争议

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加拿大的公共医疗保健体系问题多多，乡村地区因缺少医生看病难的问题更严重。新斯科舍省由于医生的工资在全加拿大最低， 医生的流失更严重。2011年到2016年，该省吸引到273名新医生，但同一时期有387名医生离开该省。乡村小镇劳伦斯城Lawrencetown）的诊所，30年来只有唯一的一名医生格兰特•古丁（Grant Goodine而他今年6月即将退休，现在还没有找到接替他的医生。

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劳伦斯城小镇位于新斯科舍省东海岸中部（网络图片）

于是小镇开始计划将其医疗诊所转变成会员制的合作社形式。镇政府5月13日在网站上发布了一封关于创建医疗合作社的信，其中提到与省卫生厅联系派新医生来的事仍无进展。因为现在全省都存在医生短缺的问题。信中说要为吸引医生更新现在的诊所，增加二楼的办公空间和药房，并配备护士和药剂师，希望能在9月1日之前提供初级保健服务。为能吸引和留住医生，镇政府计划引入合作医疗制度，入会者缴纳100元加入，然后每月交4060元的会员费，以保证得到基本医疗服务。包括在镇上诊所不开门时使用远程医疗服务，即通过打电话看病。

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劳伦斯城小镇人口不到3000人，三年前为得到宽带Wi-Fi网络服务，就曾采取过市民合作筹款的方式。现在又想在医疗保健方面实行改革。

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在加拿大，开设私人诊所并违法，但只局限于医疗辅助服务，诸如检查和化验。患者看病开药要付费似乎不符合加拿大卫生法

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对于这一改革计划，当地一些居民表示无法接受一位叫莱斯利·蒂利（Leslie Tilley）的女士说 也可能有人愿意加入这种合作医疗，但这不是新斯科舍省的医疗保健系统。因为在正规系统中看病是不收费。另一位退休药剂师玛丽亚·哈根Maria Hagen）说，30多年来，她一直是格兰特•古丁医生的病人，看病都是免费的， 现在突然要交钱才能看病了。哈根说，即使每月40元，她也无法负担因为她已经退休六年了，没有任何积蓄。她希望镇政府游说省政府支付诊所的费用。

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