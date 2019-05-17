参议院能源委员会通过能源修正案，石油产业和阿省新总理松口气

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星期四，加拿大参议院能源、环境和自然资源委员会批准了C-69法案。该法案针对如何改善能源开发和运输对环境的影响及评估方式，作出了200多项修改，以使评估更加严格。修正案也减少了政府干预评估的程度，这样，就使那些想对能源项目提出法庭挑战者更加困难。

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阿尔伯塔省的能源行业一直在担心该立法会从根本上削弱加拿大的自然资源行业。现在业界和刚刚上任不久的省总理终于松了一口气。

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加拿大石油产业协会首席执行官蒂姆·麦克米兰（Tim McMillan）说：“我认为，参议院所提出的一揽子计划是希望将这项法案得到尽可能好的定位，现在法案的结构是最好的”。

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周四，阿尔伯塔省总理杰森·肯尼（Jason Kenney）也不再称该法案是“禁止输油管法案”，并对新法案的修正表示满意。但他说，接下来会发生什么还有待观察，包括议会可能会提出进一步的修改。肯尼说他将于下周在埃德蒙顿与参议员见面共进午餐，并邀请了反对党领袖雷切尔•诺特参加。“她很高兴参加。因为这个问题已经超越了党派政治”。

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来自阿尔伯塔省的参议员道格·布莱克（Doug Black）说：“我们经过非常非常久的一场战斗，现在已经接近胜利的边缘。我相信这个法案可以保证加拿大继续其能源项目，并确保投资回到加拿大，同时尊重环境和我们对原住民的义务”。他说，下一步就要看整个参议院是否接受这些修正案。如果参议院批准法案，那再下一步将提交众议院审议。

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能源委员会的阿尔伯塔省参议员葆拉·西蒙（Paula Simons）称，修正案是一个不完美但务实的解决方案。“我认为修正案已使该法案明显改善”。

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现在执政的自由党特鲁多政府在2015年竞选期间就承诺说，要禁止油轮在不列颠•哥伦比亚省北部海岸靠岸装卸石油。而前不久提出的C-48法案就是要贯彻落实这一禁令。但星期三参议院能源委员会投票否决了C-48法案。之后不到一天，又公布了C-69法案的修正案。

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环保主义者现在开始担心，若这一修正案在议会获得通过，那输油管项目就可以开工了。

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