亚洲第一：台湾同性恋可以结婚了

星期五,台湾立法会正式通过同性婚姻专法草案,意味着台湾的同性恋可以结婚了。这对LGBTQ人群的平权活动是一大好消息。

台湾也成了亚洲第一个同性恋婚姻合法化的地方。现场四万人冒雨欢呼。

总统蔡英文之后在推特上表示,台湾今天创造了历史,向世界显示进步价值观也可以在东亚社区扎根。并附上主题:爱会赢 #LoveWins

Good morning #Taiwan. Today, we have a chance to make history & show the world that progressive values can take root in an East Asian society.

Today, we can show the world that #LoveWins. pic.twitter.com/PCPZCTi87M

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 17 May 2019