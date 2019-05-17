亚洲第一：台湾同性恋可以结婚了

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星期五，台湾立法会正式通过同性婚姻专法草案，意味着台湾的同性恋可以结婚了。这对LGBTQ人群的平权活动是一大好消息。

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台湾也成了亚洲第一个同性恋婚姻合法化的地方。现场四万人冒雨欢呼。

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总统蔡英文之后在推特上表示，台湾今天创造了历史，向世界显示进步价值观也可以在东亚社区扎根。并附上主题：爱会赢 #LoveWins

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Good morning #Taiwan. Today, we have a chance to make history & show the world that progressive values can take root in an East Asian society. 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada Today, we can show the world that #LoveWins. pic.twitter.com/PCPZCTi87M 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 17 May 2019 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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2017年，台湾最高法院释法，推翻《民法》中，婚姻是一男一女结合的定义，并给立法院两年的时间修改民法，或是制定相应法律允许同性婚姻。

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去年，台湾保守势力曾发动公投，反对同性婚姻的势力在投票中占了上峰，令同性婚姻立法一度蒙上阴影。

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长期以来，台湾都是亚洲支持同性平权最积极的地方。这次通过同性婚姻法案，也可以为亚洲其他地方通过类似法律带来鼓舞。

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民调显示，过去这些年，香港也有越来越多的人支持同性婚姻。

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