加东纽芬兰省选：自由党当选为少数政府

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近半个世纪来第一次，纽芬兰省选出了一个少数政府。在星期四（5月16日）举行的省选中，纽芬兰自由党赢得20个省议会席位，离组建多数政府仅差一席。省长伯尔（Dwight Ball）虽然成功连任，但今后在省议会将面对人数与本党议员相同的政敌。最大反对党进步保守党已经放话说，不会让这个少数政府的寿命捱过一年。

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纽芬兰省进步保守党领袖克罗斯比 (CP/Paul Daly)

纽芬兰省议会共有四十个席位。余下的二十个席位中，进步保守党赢得15席，新民主党赢得3席，另外还有2名无党派候选人当选。这意味着，自由党少数政府的生存将取决于新民主党或无党派议员的支持。两名无党派议员过去都属于自由党。但是其中之一雷恩（Paul Lane）也曾是进步保守党旗下议员。

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纽芬兰进步保守党领袖克罗斯比（Ches Crosbie）说，他会很快和新民主党及两名无党派议员联系，争取他们的支持。但雷恩今天已经在推特上表示，他不会加入任何一个党。

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纽芬兰自由党在2015年省选中获得压倒性胜利，把议席从16席增加到31席。昨天的选举结果显示一些选民对该党三年多来的表现感到失望。

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（RCI with CP，Holly McKenzie-Sutter，CBC News, Ryan Cooke）

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